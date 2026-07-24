EPS raspisao nabavku za praćenje društvenih mreža i otkrivanje negativnih narativa

Elektroprivreda Srbije (EPS) raspisala je javnu nabavku vrednu 14,4 miliona dinara za uslugu praćenja javnog mnjenja na društvenim mrežama i onlajn zajednicama, sa ciljem ranog prepoznavanja negativnih narativa i potencijalnih reputacionih kriza, objavila je eKapija.

Kako se navodi u tenderskoj dokumentaciji, izabrani ponuđač biće zadužen za kontinuirano praćenje sadržaja na platformama Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok, YouTube i Reddit, kao i na forumima, blogovima, u komentarima i javnim grupama, uz 24-časovni nadzor tokom svih sedam dana u nedelji, piše eKapija.

Predmet nabavke obuhvata praćenje 10 ključnih reči ili fraza, prikupljanje i filtriranje podataka, kategorizaciju sadržaja, identifikaciju dominantnih i negativnih tema, analizu sentimenta, kao i identifikaciju ključnih komunikatora i procenu rizika od eskalacije.

Poseban segment usluge odnosi se na sistem uzbunjivanja u realnom vremenu. Pružalac usluge biće u obavezi da telefonom, elektronskom poštom i putem Vibera obavesti predstavnike Sektora za odnose s javnošću EPS-a kada negativna tema postane vidljivija, promeni narativ ili se proširi na druge digitalne kanale.

Tenderska dokumentacija navodi da se javno mnjenje na društvenim mrežama formira veoma brzo, kao i da negativni sentiment može u kratkom roku prerasti u reputacionu ili medijsku krizu. Zbog toga je, kako se ističe, pravovremeno prepoznavanje negativnih narativa ključno za zaštitu ugleda kompanije i planiranje komunikacionih aktivnosti.

Nabavka je podeljena u tri faze. Osim svakodnevnog monitoringa, izabrani ponuđač će izrađivati mesečne analitičke izveštaje o dominantnim i negativnim temama, uključujući analizu sentimenta i preporuke za dalje komunikacione aktivnosti, dok će na kraju ugovornog perioda pripremiti objedinjeni godišnji izveštaj sa analizom trendova, kriznih situacija i faktora koji utiču na pogoršanje ili stabilizaciju javnog mnjenja.

Ugovor će trajati 12 meseci, a rok za podnošenje ponuda u otvorenom postupku je 21. avgust.

(Ekapija)