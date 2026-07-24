Svetska elita stiže na Vračevgajsko jezero: Bela Crkva domaćin Međunarodne trke dronova

Bela Crkva predstojećeg vikenda postaje svetski centar modernih tehnologija i adrenalinskog sporta, jer će se 25. i 26. jula na Vračevgajskom jezeru održati osma međunarodna FPV trka dronova „FAI World Cup DXRacing #8 2026“.

Ključni detalji manifestacije

Učesnici: 58 vrhunskih pilota iz 22 zemlje sa četiri kontinenta.

Subota (25. jul): Zvanični treninzi takmičara.

Nedelja (26. jul): Kvalifikacije, završne trke i proglašenje pobednika.

Lokacija: Vračevgajsko jezero, Bela Crkva.

Ulaz: Slobodan za sve posetioce.

Organizatori: RCDroneSrbija i Koptershop d.o.o.

(evrsac.rs)