Vučić otkrio dobre vesti o NIS-u

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da prvi put može da kaže da sa optimizmom očekuje kraj razgovora o NIS-u koje vode Rusija, Mađarska i Srbija i da smo blizu konačnog rešenja.

– Ja mislim da po prvi put mogu da kažem, kao dobru vest, da sa optimizmom iščekujem kraj razgovora, u tom trouglu, između Rusa, Mađara i Srba, i verujem da to možemo da završimo. Mislim da i Amerikanci, koji to sve pomno prate, sada vide kraj svega toga. Verujem da će to da urade, jer mislim da smo blizu konačnog rešenja što se tog pitanja tiče – rekao je Vučić za RTS.

Dodao je da to Srbiji dodatno daje, kako je rekao, veliku snagu u budućnosti, i po pitanju fiskalne stabilnosti, kreditnog rejtinga i svih drugih stvari.

Američki OFAC je ranije produžio operativnu licencu NIS-u do 31. jula, kao i mađarskom MOL-u, za pregovore o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u, takođe do kraja jula.