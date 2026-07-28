Evo u kojim zemljama važi srpska zdravstvena knjižica: Jedan dokument obavezno izvadite pre puta

U kojim zemljama važi naša zdravstvena kartica, kako je možemo dobiti i pod kojim uslovima imamo besplatnu hitnu zdravstvenu zaštitu, pitanja su koja muče mnoge građane Srbije pre odlaska na putovanje.

Danica Lukić, zamenica direktora Sektora za ostvarivanje zdravstvene zaštite u inostranstvu, govorila je za TV Prva i tom prilikom dala informacije kako osigurana lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje mogu da ostvare prava ukoliko se nađu u situaciji da im je potrebna hitna zdravstvena zaštita kada im je ugroženo zdravlje i život u inostranstvu.

– Republički fond obezbeđuje, na teret sredstava, tu hitnu zdravstvenu zaštitu pod određenim uslovima, a to je pre svega, uslov da pre odlaska u inostranstvo izvade potvrdu za korišćenje hitne zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda se pribavlja u filijalama Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i procedura se odvija u dva koraka. Osigurano lice odlazi kod izabranog lekara kako bi pribavilo izveštaj o zdravstvenom stanju da ne boluje od akutne ili hronične boleti u akutnoj fazi u poslednjih 12 meseci i ukoliko je lice mlađe od 18, odnosno starije od 65 godina, ima pravo na izabranog stomatologa.

– Potrebno je da pribavi i taj izveštaj o stanju zuba. Sa tim izveštajima se obraća matičnoj filijali koja je izdala karticu zdravstvenog osiguranja, gde lekarska komisija u hitnom postupku ocenjuje zdravstveno stanje i izdaje se potvrda ukoliko ispunjava uslove za korišćenje hitne zdravstvene zaštite u inostranstvu – objasnila je tada ona.

Što se tiče obrazaca potvrde, dodaje, tu postoje dve situacije.

– Razlikujemo situaciju kada osiguranik putuje u zemlju sa kojim Srbija ima ugovor o socijalnom zdravstvenom osiguranju i koji uključuje zdravstveno osiguranje i kada putuju u zemlju sa kojom nemamo zaključen takav ugovor. U prvom slučaju, potrebno je da kada dobiju dvojezični obrazac, na kojem je inače objašnjeno na koju adresu se obraćaju u inostranstvu ako ima bude potrebna zdravstvena zaštita, pokaže zdravstvenoj ustanovi i tada osiguranik ništa ne plaća, što je vrlo bitno. Izdavanje ovih potvrda je besplatno – rekla je ona.

Srbija ima potpisanih 25 sporazuma o socijalnom osiguranju

Prema njenim rečima, Srbija ima zaključeno 25 sporazuma o socijalnom osiguranju sa državama i jedan sporazum sa provincijom Kvebek.

– S tim što je različit režim tako gde nemamo ugovornu obavezu, da tako kažem, sprovođenja osiguranja, i u 19 zemalja gde je ta oblast zdravstvenog osiguranja potpuno pokrivena.

To su, kako kaže, prvenstveno zemlje iz okruženja, sve bivše jugoslovenske republike, Francuska, Italija, Nemačka, Austrija, Mađarska, Slovačke, Češka…

Prema sajtu resorng ministarstva, na listi su još Azerbejdžan, Australija, Belgija, Velika Britanija, Grčka, Danska, Kanada, Kina, Kipar, Libija, Luksemburg, Panama, Norveška, Poljska, Rusija, Tunis, Holandija, Švajcarska, Švedska.

(Objektiv)