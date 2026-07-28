Pored Pančeva, Glogonja, Kačareva i Bele stene za kupanje i Jabuka

Po svim parametrima voda u Ivanovu i Ponjavici i dalje nije za kupanje, ali mikrobiološki status i na ovim kupalštima zadovoljavajući

U odnosu na prošlo merenje, i po novim podacima Zavoda za javno zdravlje Pančevo na osnovu uzoraka od 10. jula, u gradu i okolini za kupanje su preporučljivi i dalje Bela stena, i levo i desno od špica, jezero u Kačarevu, ali sada, pored tamiških plaža u Pančevu i Glogonju, i kupalište u Jabuci.

Nalazi pančevačkog Zavoda pokazuju da za kupanje i rekreaciju i dalje ne preporučuju kupališta Ponjavice u Omoljici, Banatskom Brestovcu i kupalište u Ivanovu. Ipak, prema mikrobiološkom statusu (Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl.glasnik RS, br. 50/2012) voda i na svim kupalištima zadovoljava uslove za kupanje i rekreaciju. To znači da, osim uobičajnog rizika na svim javnim kupalištima, i na ovim plažama nema izuzetnih rizika od gastro- ili respiratornih infekcija.

Ali po kriterijumima Svetske zdravstvene organizacije, rizik od gastrointestinalnih i akutnih febrilnih respiratornih bolesti, kada imamo u vidu broj crevnih enterokoka, mali je na svim kupalištima na Tamišu, kao i na jezeru u Kačarevu, umeren je desno od špica na Beloj steni, srednji na Ponjavici, i u Omoljici i Banatskom Brestovcu, i levo od špica na Dunavu a visok u Ivanovu.

Ekološki status površinskih voda Inače, od 2012. godine u Srbiji su u upotrebi klase ekološkog potencijala za kvalitet površinskih voda, što je usledilo zbog prilagođavanja sa zakonodavstvom u Evropskoj uniji. Klasa I: Odgovara odličnom ekološkom statusu. i obezbeđuje uslove za funkcionisanje ekosistema, život i zaštitu riba (salmonida i ciprinida) i može se koristiti za snabdevanje vodom za piće uz predhodni tretman filtracijom i dezifenkcijom, kupanje i rekreaciju, navodnjavanje i industrijsku upotrebu.

Klasa II: Odgovara dobrom ekološkom statusu i obezbeđuje uslove za funkcionisanje ekosistema, život i zaštitu riba (ciprinida) i može se koristiti u iste svrhe i pod istim uslovima kao i vode koje pripadaju klasi I.

Klasa III: Opis klase odgovara umerenom ekološkom statusu i obezbeđuje uslove za život i zaštitu ciprinida i može se koristiti za snabdevanje vodom za piće uz predhodni tretman koagulacijom, flokulacijom, filtracijom i dezinfekcijom, kupanje i rekreaciju, navodnjavanje i industrijsku upotrebu.

Klasa IV: Odgovara slabom ekološkom statusu te se može koristiti za snabdevanje vodom za piće uz primenu kombinacije predhodno navedenih tretmana i unapređenih metoda tretmana, navodnjavanje i industrijsku upotrebu.

Klasa V: Odgovara lošem ekološkom statusu i ne može se koristiti ni u jednu svrhu.

Srpski indeks kvaliteta Ali Zavod za javno zdravlje u Pančevu i dalje iskazuje i podatke u skladu sa Srpskim indeksom kvaliteta vode (Serbian Water Quality Index – SWQI) i iskazuje i rezultate i po ovom kriterijumima. Deset parametara fizičko-hemijskog i mikrobiološkog kvaliteta se izražavaju kao opisni kompozitni indikator kvaliteta površinskih voda. Metodom SWQI definisano je pet opisnih indikatora površinskih voda prema njihovoj nameni i stepenu čistoće: a) Odličan – vode koje se u prirodnom stanju uz filtraciju i dezinfekciju, mogu upotrebljavati za snabdevanje naselja vodom i u prehrambenoj industriji, a površinske vode i za gajenje plemenitih vrsta riba (salmonidae);

b) Veoma dobar i dobar – vode koje se u prirodnom stanju mogu upotrebljavati za kupanje i rekreaciju građana, za sportove na vodi, za gajenje drugih vrsta riba (cyprinidae), ili koje se uz savremene metode prečišćavanja mogu upotrebljavati za snabdevanje naselja vodom za piće i u prehrambenoj industriji;

c) Loš – vode koje se mogu upotrebljavati za navodnjavanje, a posle savremenih metoda prečišćavanja i u industriji, osim prehrambenoj;

d) Veoma loš – vode koje svojim kvalitetom nepovoljno deluju na životnu sredinu, i mogu se upotrebljavati samo posle primene posebnih metoda prečišćavanja.

Tokom ovog leta Zavod za javno zdravlje će šest puta do 15. septembra raditi analize voda za kupanje. Sledeće, treće uzorkovanje, biće obavljeno 1. avgusta a rezultati se mogu očekivati posle 10. avgusta.

(Pančevac / N. S.)

Glogonj, Pančevo, Bela stena i Kačarevo za kupanje