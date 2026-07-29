Nove mašine stigle u Poljoprivrednu školu u Vršcu

Na školsku ekonomiju Poljoprivredne škole Vršac stigle su nove poljoprivredne mašine i savremeni uređaji.
Nabavka ove vredne opreme realizovana je zahvaljujući finansijskim sredstvima u iznosu od blizu 4.000.000 dinara, koje je ustanova dobila na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine.
Ova značajna investicija uložena je u nabavku pet ključnih segmenata mehanizacije:
Autopilot nadogradnja za traktor: Sistem koji omogućava precizno satelitsko upravljanje i maksimalnu efikasnost u radu.
GARD linija za vinograd: Specijalizovana oprema namenjena modernom održavanju zasada vinove loze.
Traktorska prikolica: Visokofunkcionalno transportno vozilo nosivosti osam tona.
Atomizer: Savremeni uređaj za preciznu zaštitu u voćnjacima i vinogradima.
Tanjirača: Priključna mašina za kvalitetnu i brzu primarnu obradu zemljišta.
Nova oprema donosi ogroman iskorak u kvalitetu obrazovanja u Vršcu. Učenici koji pohađaju obrazovne profile poljoprivredni tehničar, rukovalac poljoprivredne tehnike i cvećar-vrtlar dobili su priliku da teorijska znanja iz učionica odmah testiraju i primene u praksi, rukujući najsavremenijim mašinama na tržištu.
Pored obrazovnog aspekta, nova tehnologija podiže i ekonomsku efikasnost same škole. Zajedno sa mehanizacijom nabavljenom prethodnih godina, ovi uređaji obezbeđuju znatno bolje korišćenje zemljišta i veće prinose.
Sva dodatna finansijska sredstva ostvarena prodajom proizvoda sa školske ekonomije uprava kontinuirano ulaže u dalje opremanje kabineta, stvarajući vrhunske uslove za obrazovanje budućih poljoprivrednih stručnjaka.
(Pančevac)