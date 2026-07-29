Vršac: Predstavljeno kulturno nasleđe Aškalija

U okviru manifestacije Vršačko kulturno leto, u Domu vojske u Vršcu, svečano je otvoren program posvećen predstavljanju kulturnog nasleđa Aškalija, koji obuhvata izložbu digitalnih ilustracija koje prikazuju elemente kulturnog identiteta i nasleđa Aškalija kao i prezentaciju tradicionalne aškalijske nošnje uz projekciju filma o zastavi Aškalija i prvom kongresu održanom 2003. godine.

Program su otvorili direktor Kulturnog centra Vršac Davor Stojković, predsednik Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne manjine Muhamet Behrami, član Gradskog veća Grada Vršca za kulturu i obrazovanje dr Trajan Kačina, potpredsednik Pokrajinske vlade Tomislav Žigmanov i šef Kabineta ministra za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost Republike Srbije Faris Rešović.

U svojim obraćanjima govornici su istakli značaj negovanja i predstavljanja kulturnog nasleđa nacionalnih manjina, kao i važnost međusobnog upoznavanja, uvažavanja različitosti i saradnje institucija na očuvanju kulturnog identiteta svih zajednica. Naglašeno je da kultura predstavlja jedan od najsnažnijih mostova koji povezuje ljude, podstiče dijalog i doprinosi izgradnji društva zasnovanog na međusobnom poštovanju i razumevanju.

Direktor Kulturnog centra Vršac podsetio je da ova ustanova godinama razvija saradnju sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina kroz brojne zajedničke programe, dok program posvećen kulturi Aškalija predstavlja nastavak te misije i potvrdu opredeljenja da kulturna raznolikost bude predstavljena široj publici.

Posetioci su nakon svečanog otvaranja imali priliku da pogledaju film i izložbu digitalnih ilustracija i tradicionalne aškalijske nošnje, koja na autentičan način prikazuje deo bogatog kulturnog nasleđa Aškalija.

Program je realizovan u saradnji Kulturnog centra Vršac i Centra za edukaciju i afirmaciju Aškalija, a postavka će moći da se pogleda do 30. jula u galeriji Doma vojske.

(Pančevac)