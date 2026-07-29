Kačarevo obeležava Ilinden uz „Balkan bend“ iz Prilepa

Povodom obeležavanja Ilindena i velikog jubileja – 80 godina od doseljavanja Makedonaca u Vojvodinu – u Kačarevu će u subotu, 1. avgusta, biti priređeno veče muzike i druženja uz nastup sastava „Balkan bend“ iz Prilepa iz Severne Makedonije.

Koncert će biti održan na platou ispred kačarevačke Mesne zajednice, s početkom u 20 sati, a organizator manifestacije je udruženje „Vardar Kačarevo“.

Posetioci će imati priliku da uživaju u repertoaru poznatog benda iz Severne Makedonije, koji će svojim nastupom uveličati proslavu jednog od najznačajnijih praznika makedonskog naroda.

Manifestaciju podržavaju Makedonski nacionalni savet u Republici Srbiji i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

(Pančevac/J. Filipović)

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