Kačarevo obeležava Ilinden uz „Balkan bend“ iz Prilepa

Književno veče u Gerontološkom centru u Pančevu
17:00
29.07.2026
Povodom obeležavanja Ilindena i velikog jubileja – 80 godina od doseljavanja Makedonaca u Vojvodinu – u Kačarevu će u subotu, 1. avgusta, biti priređeno veče muzike i druženja uz nastup sastava „Balkan bend“ iz Prilepa iz Severne Makedonije.
Koncert će biti održan na platou ispred kačarevačke Mesne zajednice, s početkom u 20 sati, a organizator manifestacije je udruženje „Vardar Kačarevo“.
Posetioci će imati priliku da uživaju u repertoaru poznatog benda iz Severne Makedonije, koji će svojim nastupom uveličati proslavu jednog od najznačajnijih praznika makedonskog naroda.
Manifestaciju podržavaju Makedonski nacionalni savet u Republici Srbiji i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.
(Pančevac/J. Filipović)
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