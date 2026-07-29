Filmska pljačka kod Pančeva: Upao kroz krov kladionice, odneo 600.000 dinara i video-nadzor

Književno veče u Gerontološkom centru u Pančevu
17:00
29.07.2026
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, intenzivnim operativnim radom, rasvetlili su tešku krađu i, po nalogu javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, uhapsili A. Đ. (1993) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.
On se sumnjiči da je 10. maja, u okolini Pančeva, ušao kroz limeni krov u kladionicu i obio sef iz kojeg je ukrao oko 600.000 dinara, kao i sistem video-nadzora i alarmni uređaj.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu u Pančevu.
(Pančevac)
17:00
29.07.2026
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29.07.2026
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Bogat program ispunjen je stihovima i pričama koje su čitali poznati lokalni autori Biljana Vidović, Irena Đurić, Milan Martinov i Slađana Arsić.
17:00
29.07.2026
10:00
29.07.2026