Pančevo Hronika

Filmska pljačka kod Pančeva: Upao kroz krov kladionice, odneo 600.000 dinara i video-nadzor

15:14

29.07.2026

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Foto: MUP Srbije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, intenzivnim operativnim radom, rasvetlili su tešku krađu i, po nalogu javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, uhapsili A. Đ. (1993) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.
On se sumnjiči da je 10. maja, u okolini Pančeva, ušao kroz limeni krov u kladionicu i obio sef iz kojeg je ukrao oko 600.000 dinara, kao i sistem video-nadzora i alarmni uređaj.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu u Pančevu.

(Pančevac)

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hapšenje kladionica Mup Pančevo teška krađa

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