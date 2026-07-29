Pet članova Američkog kongresa predložilo uspostavljanje meseca srpsko-američkog nasleđa

Pet članova Američkog kongresa podnelo je u Predstavničkom domu rezoluciju kojom se predlaže da se februar proglasi za mesec srpsko-američkog nasleđa.

Predlagači rezolucije ističu da su Srbi u Americi, još od 19. veka, dali značajan doprinos razvoju američkog društva u oblastima nauke, medicine, tehnologije, privrede, vojske, javne službe, kulture, umetnosti i sporta.

Posebno se naglašava istorijsko savezništvo Srbije i SAD tokom Prvog i Drugog svetskog rata, doprinos Nikole Tesle razvoju moderne civilizacije, kao i Operacija Halijard – najveća akcija spasavanja savezničkih pilota iza neprijateljskih linija u istoriji.

U Rezoluciji se ističe i da su srpski imigranti osnovali zajednice širom Amerike koje nastavljaju da doprinose rastu i prosperitetu nacije kao i da su pokazali nepokolebljivu posvećenost principima demokratije, slobode i građanskog angažmana kao lojalni i patriotski građani.

Predlagači rezolucije su članovi Kongresa Klaudija Teni iz Njujorka, koja je i kopredsedavajuća Srpskog kokusa, Emanuel Kliver iz Misurija, Skot Ficdžerald iz Viskonsina, Ana Paulina Luna sa Floride i Viktorija Spartz iz Indijane, a njome je potvrđena snažna dvostranačka podrška inicijativi za odavanje priznanja istoriji, kulturi i doprinosu srpske zajednice razvoju Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u saopštenju Ambasade Srbije u SAD.

Ambasada Srbije izrazila je zahvalnost kongresmenima koji su podržali ovu inicijativu.

Teni: Srbi generacijama pomagali američkoj naciji

Kongresmenka Klaudija Teni, iz Njujorka i kopredsedavajuća Srpskog kokusa u Predstavničkom domu SAD, naknadno je potvrdila da će februar postati Mesec srpsko-američkog nasleđa.

„Danas sam predložila rezoluciju oko koje se slažu obe stranke da se mesec februar posveti srpsko-američkom nasleđu i postane Mesec srpsko-američkog nasleđa. Generacijama, Amerikanci srpskog porekla pomagali su da se naša nacija oblikuje i jačali veze između SAD i Srbije. Ova rezolucija odaje počast njihovoj istoriji, nasleđu i trajnom doprinosu“, objavila je Klaudija Teni na Iksu.

Šutanovac: Srbi dobijaju priznanje za sve što su učinili za Ameriku

Ambasador Srbije u SAD Dragan Šutanovac rekao je da Srbi na ovaj način dobijaju priznanje za sve ono što su uradili za Ameriku u prošlosti, što čine danas i što će činiti u budućnosti.

„Koristim ovu priliku da svim Srbima koji žive u Americi, kao i svim Amerikancima srpskog porekla čestitam na uspostavljanju meseca srpskog nasleđa. To je izuzetna stvar za sve vas, verujem da ćete i u budućnosti raditi na tome da promovišete svoj narod i svoju državu na način na koji ste radili i do sada“, rekao je Šutanovac.

(RTS)