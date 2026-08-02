Vlada usvojila Strategiju zaštite životne sredine do 2033.

Vlada Srbije usvojila je danas Strategiju zaštite životne sredine „Zelenu agendu za Srbiju“ do 2033. godine, koji predstavlja sveobuhvatan strateški dokument za dalje unapređenje stanja životne sredine, održivog razvoja i sprovođenje mera koje će doprineti boljem kvalitetu života svih građana, saopštilo je Ministarstvo zaštite životne sredine.

Resorna ministarka Sara Pavkov ocenila je da je usvajanje ove strategije važan korak za zemlju, jer ona definiše jasan pravac delovanja u oblasti zelene tranzicije, smanjenja zagađenja, zaštite prirodnih resursa i usklađivanja sa najvišim evropskim standardima.

„Strategija zaštite životne sredine ‘Zelena agenda za Srbiju’ do 2033. godine, predstavlja osnov za sistemsko i dugoročno delovanje u oblasti zaštite životne sredine. Njen cilj je da obezbedi da ekonomski razvoj Srbije bude zasnovan na principima održivosti, uz očuvanje prirodnih resursa, ali je i važan iskorak u pravcu integracije sa Evropskom unijom“, rekla je Pavkov.

Dodala je da se ovom Strategijom usmeravaju mere i aktivnosti u pravcu Zelene agende, održivog razvoja, zaštite prirodnih resursa i smanjenja zagađenja i unapređenja kvaliteta života svih građana imajući u vidu da ključni aspekti Strategije uključuju unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za zaštitu životne sredine, jačanje privrede zasnovane na niskougljeničnom razvoju, stimulisanje inovacija i razvoj „zelenih“ tehnologija, kako bi se stimulisao održiv privredni rast i kreirali novi zeleni poslovi.

Ona je istakla da će sprovođenje Strategije biti usmereno na ključne oblasti kao što su borba protiv klimatskih promena, razvoj cirkularne ekonomije, unapređenje kvaliteta vazduha, vode i zemljišta, zaštita biodiverziteta i razvoj zelenih tehnologija.

„Posebno je važno što ovu strategiju posmatramo kao jedan od ključnih pokretača budućeg razvoja Srbije. Ulaganja u zelenu infrastrukturu, čistije tehnologije, energetsku efikasnost i održivo upravljanje resursima stvaraju uslove za nove investicije, razvoj privrede i otvaranje radnih mesta“, kazala je Pavkov.

Istovremeno, kako je navela, kroz jačanje institucionalnih kapaciteta, unapređenje sistema finansiranja i veće uključivanje građana u procese donošenja odluka, stvaraju se temelji za Srbiju u kojoj će zaštita životne sredine, ekonomski razvoj i kvalitet života građana ići ruku pod ruku, uz odgovorno upravljanje prirodnim resursima i brigu o budućim generacijama, kazano je u saopštenju reosrnog ministarstva.

(Nova ekonomija)