Južni Banat

Kačarevo: Svečano obeležen Ilinden i veliki jubilej

15:13

02.08.2026

Podeli vest:

Printscreen/Kačarevo Vardar

U Kačarevu je svečano obeležen Ilinden, jedan od najznačajnijih praznika makedonskog naroda, uz proslavu velikog jubileja – 80 godina od doseljavanja Makedonaca u Vojvodinu.

Povodom ovog dvostrukog praznika, održano je veče muzike i druženja na kome je nastupio poznati sastav „Balkan bend“ iz Prilepa iz Severne Makedonije.
Koncert je održan na platou ispred kačarevačke Mesne zajednice, a brojni posetioci su imali priliku da uživaju u bogatom repertoaru gostiju iz Severne Makedonije koji su svojim nastupom uveličali ovu veliku proslavu.

 

Organizator manifestacije je udruženje „Vardar Kačarevo“, a događaj su podržali Makedonski nacionalni savet u Republici Srbiji i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

(Pančevac/S.L)

Tagovi

Balkan bend Ilinden Kačarevo Makedonci u Vojvodini Vardar Kačarevo

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.