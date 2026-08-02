Kačarevo: Svečano obeležen Ilinden i veliki jubilej

U Kačarevu je svečano obeležen Ilinden, jedan od najznačajnijih praznika makedonskog naroda, uz proslavu velikog jubileja – 80 godina od doseljavanja Makedonaca u Vojvodinu.

Povodom ovog dvostrukog praznika, održano je veče muzike i druženja na kome je nastupio poznati sastav „Balkan bend“ iz Prilepa iz Severne Makedonije.

Koncert je održan na platou ispred kačarevačke Mesne zajednice, a brojni posetioci su imali priliku da uživaju u bogatom repertoaru gostiju iz Severne Makedonije koji su svojim nastupom uveličali ovu veliku proslavu.

Organizator manifestacije je udruženje „Vardar Kačarevo“, a događaj su podržali Makedonski nacionalni savet u Republici Srbiji i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

(Pančevac/S.L)