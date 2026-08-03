Održan 14. Noćni Pančevački maraton sa gotovo 500 učesnika
Tradicionalna sportska manifestacija Noćni Pančevački maraton uspešno je održana po 14. put u subotu, 1. avgusta 2026. godine, pretvorivši Pančevo u regionalni centar trkačkog pokreta. Ovogodišnji događaj okupio je impresivan broj od gotovo 500 takmičara iz Srbije i okolnih zemalja, među kojima je posebnu radost donelo učešće oko 200 najmlađih trkača.
Četiri discipline u srcu najlepšeg pančevačkog parka
Start i cilj svih trka bili su locirani u Narodnoj bašti, čije su krošnje i večernji termin pružili takmičarima preko potrebno osveženje i idealne letnje temperature za postizanje dobrih rezultata. Trkači svih nivoa fizičke spremnosti nadmetali su se u četiri zvanične discipline:
- PAN petica: Dinamična trka na 5 kilometara, idealna za rekreativce i brze sprintere.
- PAN desetka: Izazovna distanca od 10 kilometara koja privlači sve veći broj učesnika.
- Polumaraton: Tradicionalna provera izdržljivosti na stazi dugoj 21,1 kilometar.
- Maraton: Kraljevska disciplina od 42,2 kilometra rezervisana za najiskusnije i najspremnije maratonce.
Promocija zdravlja i sjajan vetar u leđa sa tribina
Duž cele rute takmičare je pratila izuzetna energija i velika podrška Pančevaca, koji su glasnim navijanjem kreirali jedinstven i prepoznatljiv ambijent ove noćne trke.
Prema rečima organizatora, stalni rast broja učesnika iz godine u godinu potvrđuje da svest o zdravom načinu života i rekreativnom trčanju u Južnom Banatu neprestano raste. Uspešnom realizacijom 14. izdanja maratona, Pančevo je još jednom dokazalo da uspešno neguje tradiciju velikih sportskih manifestacija i s pravom zauzima visoku poziciju na atletskoj mapi Srbije.
(Pančevac)