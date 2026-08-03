Održan 14. Noćni Pančevački maraton sa gotovo 500 učesnika

Tradicionalna sportska manifestacija Noćni Pančevački maraton uspešno je održana po 14. put u subotu, 1. avgusta 2026. godine, pretvorivši Pančevo u regionalni centar trkačkog pokreta. Ovogodišnji događaj okupio je impresivan broj od gotovo 500 takmičara iz Srbije i okolnih zemalja, među kojima je posebnu radost donelo učešće oko 200 najmlađih trkača.

Četiri discipline u srcu najlepšeg pančevačkog parka

Start i cilj svih trka bili su locirani u Narodnoj bašti, čije su krošnje i večernji termin pružili takmičarima preko potrebno osveženje i idealne letnje temperature za postizanje dobrih rezultata. Trkači svih nivoa fizičke spremnosti nadmetali su se u četiri zvanične discipline: