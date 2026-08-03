UŽ „Pančevke“ spremno dočekuje Probraženske dane

Udruženje žena „Pančevke – Gornji grad“ priprema se za najvažniju i najveću manifestaciju koju organizuju tokom godine – Probraženske dane. I ove godine vredne članice ovog udruženja na dan otvaranja manfestacije 15. avgusta ugostiće udruženja iz grada Pančeva, Južnog Banata i šire.

Udruženje žena „Pančevke – Gornji grad“ aktivno je tokom čitave godine. Ove vredne žene učestuju na različitim manifestacijama, predstavljaju svoje ručne radove i domaće kolače. Na nedavno održanim 21.Ribarskim danima u Ivanovu osvojile su i nagradu.

U avgust „Pančevke“ očekuje organizacija najvažnije manifestacije, Probraženskih dana. I ove godine u ulici Dimitrija Tucovića 15. avgusta ugostiće druga udruženja iz grada Pančeva, kao i goste iz cele Srbije.

Održavanje ovakvih manifestacije i druženje sa članicama ostalih udruženja je veoma značajno za ove vredne dame. To je prilika da se udruženja iz drugih mesta upoznaju sa onim po čemu je naš kraj prepoznatljiv.

„Pančevke“ najavljuju bogat program na otvaranju Preobraženskih dana ove godina i za svu decu koja budu došla, različite radionice i igra uz lepe i vredne nagrade.

(RTV Pančevo)