Drama u Ovčar Banji: Vatrogasci spasili dečaka sa nepristupačne litice visoke 15 metara

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice uspešno su sinoć izveli akciju spasavanja u Ovčar Banji, gde su sa nepristupačne stene u blizini manastira Preobraženje bezbedno spustili maloletnog dečaka i dvojicu monaha. Zahvaljujući brzoj, smirenoj i profesionalnoj reakciji spasilaca, cela akcija je okončana bez povređenih.

Trenutak nepažnje tokom prazničnog sabranja

Dečak je sa roditeljima došao u manastir povodom praznika Preobraženja, kada se u porti nalazio veliki broj vernika i dece. U jednom momentu, dečak se neoprezno popeo na strmu liticu visoku oko 15 metara, sa koje više nije mogao samostalno da siđe.

U želji da pomognu detetu pre dolaska stručnih službi, ka njemu su krenula i dvojica monaha, ali su ubrzo i sami ostali zarobljeni na opasnom i nepristupačnom terenu.

Ikona u znak zahvalnosti za spasene živote

Nakon poziva u pomoć, vatrogasci-spasioci su odmah izašli na teren i specijalnom opremom bezbedno spustili i dečaka i monahe na sigurno. U znak duboke zahvalnosti za nesebičnost i uspešn o izvedenu akciju, jedan od monaha je spasilačkoj ekipi poklonio ikonu.

Ova drama u Ovčar Banji još jednom je pokazala da se najveća vrednost spasilačkih službi ne meri samo složenošću terena, već činjenicom da se jedno dete bezbedno i nepovređeno vratilo svojim roditeljima.

(MUP Srbije)