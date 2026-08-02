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Kako do lista nepokretnosti bez odlaska kod notara

16:00

02.08.2026

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Foto: Pexels

Građani koji poslednjih dana nisu uspeli da preko javnih beležnika dobiju list nepokretnosti ne treba da brinu da je došlo do zastoja u radu Republičkog geodetskog zavoda (RGZ).

Iz Zavoda poručuju da informacioni sistemi katastra rade bez prekida i da nije zabeležen nijedan tehnički problem.

Reagujući na pitanja građana kojima je kod notara rečeno da su veze prema RGZ blokirane, iz Zavoda objašnjavaju da uzrok nije u informacionom sistemu katastra.

Problem nije u RGZ-u
Kako navode iz Republičkog geodetskog zavoda, javni beležnici podacima iz katastra pristupaju preko Pravosudnog informacionog sistema (PIS), koji razvija i održava Ministarstvo pravde.

Pošto je reč o eksternom sistemu koji nije u nadležnosti RGZ-a, Zavod nema informacije o razlozima eventualne nedostupnosti tog sistema, niti može da proceni kada će njegov rad biti u potpunosti normalizovan.

Ko još može da izda list nepokretnosti?
Iz RGZ-a podsećaju da javni beležnici nisu jedini koji mogu da izdaju izvod iz baze podataka katastra nepokretnosti.

 

Pored notara, ovaj dokument mogu izdati i:

licencirane geodetske organizacije;
posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti.
Na taj način građani imaju alternativu ukoliko zbog problema u eksternim sistemima privremeno ne mogu da pribave list nepokretnosti kod javnog beležnika.

 

(Bizportal)

 

Tagovi

Ministarstvo pravde notar RGZ

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