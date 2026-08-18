Kulturna dešavanja Južni Banat

Vršac: „Razigrana klovnijada“ za najmlađe

19:00

18.08.2026

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Foto:Kulturni centar Vršac

U okviru Vršačkog kulturnog leta, u Muzičkom paviljonu biće izveden interaktivni šou za decu „Razigrana klovnijada“.

Program je osmišljen tako da najmlađi ne budu samo gledaoci, već aktivni učesnici predstave. Kroz komične situacije, igru, magične rekvizite i različite zabavne zadatke, deca se uključuju u zajednički scenski performans.

Predstava će biti izvedena 20. avgusta u 19 časova u Muzičkom paviljonu.

Program je deo ciklusa predstava za decu koje se svakog četvrtka održavaju u Muzičkom paviljonu u okviru Vršačkog kulturnog leta.

(Pančevac)

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