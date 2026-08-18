Čarolija koja spaja: Nezaboravno Veče romske muzike

U okviru tradicionalne i popularne manifestacije „Preobraženski dani“ u Gornjem Gradu održano je izuzetno posećeno Romsko veče. Posetioci su uživali u vrhunskom muzičkom i scenskom spektaklu.

PANČEVO – U okviru tradicionalne i popularne manifestacije „Preobraženski dani“, u Gornjem Gradu održano je izuzetno bogato i posećeno Romsko veče.

Ovaj događaj, koji je privukao veliki broj sugrađana, na najlepši način je slavio tradiciju, pesmu i igru, pokazavši svu lepotu i raskoš romskog kulturnog nasleđa.

Program je počeo u 19 časova na glavnoj bini ispred crkve Svetog Preobraženja, gde su posetioci imali priliku da uživaju u vrhunskom muzičkom i scenskom spektaklu.

Virtuozi na sceni: Paganini bend i folklorni ansambli

Centralni muzički deo večeri bio je rezervisan za nastup čuvenog pančevačkog romskog sastava „Paganini bend“ Željka Stefanovića. Njihove vatrene melodije i virtuozno muziciranje podigli su publiku na noge, dok su scenu dodatno ukrasila i dva romska folklorna ansambla – jedan iz Srema i jedan iz Pančeva, koji su tradicionalnim igrama oduševili prisutne.

Pored muzičkog dela, posetioci su imali priliku da se dublje upoznaju sa korenima ovog naroda. U prostorijama Mesne kancelarije Gornji Grad postavljena je izuzetna mobilna izložba posvećena romskoj kulturi i istoriji.

Spoj istoka i zapada u srcu Pančeva

Koordinator za romska pitanja u Gradu Pančevu, Filip Hasković, istakao je veliku važnost ovakvih manifestacija za celo društvo.

„Romska muzika i kultura su svojevrsni spoj kulture istoka i zapada, iz kojeg Romi uspevaju da ugrade svoju svetski prepoznatljivu specifičnost“, rekao je Hasković.

On je posebno naglasio viševekovni harmoničan suživot Roma sa većinskim stanovništvom u Pančevu, podsetivši da su Romi kroz istoriju dali ogroman i neprocenjiv doprinos celokupnom razvoju grada.

Ovo veče još jednom je dokazalo da su „Preobraženski dani“ mesto koje spaja ljude, briše granice i na najlepši način slavi zajedništvo i bogatstvo različitosti u našem gradu.

(Pančevac/S.L/R.Đ)