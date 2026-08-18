„Porodični dani“ u Omoljci teku uz igru, druženje i dečje osmehe, večeras peva Haris Džinović

Ovogodišnji „Porodični dani“ u Omoljici protiču u znaku igre, druženja i dobrog raspoloženja uz zabavu, takmičenje i kulturne sadržaje.

Tako su u ponedeljak, 17. avgusta, najmlađi, kao i oni malo stariji, imali priliku da pokažu spretnost, sportski duh i talenat.

Već od popodnevnih sati krenula su sportska nadmetanja, a posebnu pažnju privukla je trka u džakovima, jedna od onih jednostavnih, ali uvek atraktivnih igara koja izaziva mnogo smeha i navijanja.

Najuspešnija je bila Julija Božić, koja je osvojila prvo mesto, druga je bila Anđela Radonjić, dok je treće mesto pripalo Heleni Ćirić.

Ljubitelji sporta mogli su da se oprobaju i u stonom tenisu, a takmičenje je bilo podeljeno u dve starosne kategorije.

U konkurenciji mlađih prvo mesto osvojio je Dragan Vuković, drugi je bio Bogdan Pavlović, a treći Novak Stojanović.

Kod starijih, najbolji je bio Mateja Mićić, drugo mesto pripalo je Nemanji Mikiću, dok je treće mesto zauzeo Aleksa Vulin.

Poseban deo večeri bio je namenjen najmlađima, kada je odigrana dečja predstava „Fiesta“, koja je mališanima donela mnogo dobrog raspoloženja.

Veseli likovi, muzika i zanimljiva priča pretvorili su otvoreni prostor u malu pozornicu, a najmlađa publika uživala je u pravom pozorišnom spektaklu.

Ni tradicionalne igre nisu izostale, pa je u nadmetanju u „prevarancu“ najbolji je bio Zoran Svilar, a slede Ivan Nečov, Dragan Fara i Dimitrije Gvozdenović.

Zanimljivo takmičenje viđeno je u odbojci na pesku, a na kraju je trijumfovala ekipa „Opština Starčevo“, drugi je bio „No name“, a treća „Nebeska udica“, dok je za najboljeg igrača proglašen Strahinja Tanev.

Naročito atraktivno bilo je uz karaoke i muzičko veče talentovane dece.

Mali izvođači imali su priliku da pred publikom pokažu svoje pevačko umeće, ali i ono što je možda još važnije – hrabrost da izađu pred publiku, zapevaju i podele sa drugima ono što vole.

Bilo je pesme, osmeha i mnogo aplauza, a svako dete koje je učestvovalo bilo je na svoj način pobednik.

Program „Porodičnih dana“ nastavlja se u utorak, 18. avgusta, u 18.30, kada počinju „Igre bez granica“.

Vrhunac manifestacije biće od 21 sat, kada će publika moći da uživa u koncertu Harisa Džinovića i Ambasador orkestra.

Poznate pesme, prepoznatljiv glas i atmosfera velikog koncerta biće prilika da se u velikom broju okupe Omoljčani i njihovi gosti.

(Pančevac/J. Filipović)

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