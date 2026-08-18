Delimično pomračenje Meseca 28. avgusta, videće se u Evropi, Africi, SAD i delu Azije

U petak, 28. avgusta doći će do delimičnog pomračenja Meseca, koje će moći da se vidi u Evropi, Africi, zapadnoj Aziji i Americi.

Delimično pomračenje počeće u ranim jutarnjim satima – u 3.23 po srednjeevropskom vremenu, kada Mesec počne da prolazi kroz Zemljinu polusenu, a delimična faza će početi oko 4.34 ujutro i dostići će svoj maksimum u 6.12 časova, prenosi Pais.

Ovaj astronomski fenomen dešava se dve nedelje nakon pomračenja Sunca, a astrofizičar Havijer Armentija objašnjava da blizina dva pomračenja ima snažnu matematičku osnovu i da se dešava zbog geometrije orbita.

Kako je rekao 12. avgusta Mesec je prošao direktno ispred Sunca, kada je bio mlad, a 15 dana kasnije, 28. avgusta biće pun Mesec.

„Mesečeva orbita oko Zemlje, koja traje 29,5 dana, i Sunčeva orbita, koja traje 365,25 dana, nagnute su za pet stepeni. To znači da Mesec ne ulazi uvek u Zemljinu senu tokom punog meseca jer je ponekad iznad ili ispod nje“, rekao je Armentija, koji je bio direktor planetarijuma u Pamploni od 1993. do 2024. godine.

Prema njegovim rečima ne uzrokuje svaki pun mesec da prirodni satelit uđe u Zemljinu senu, ali u avgustu se dešava poravnanje.

„Mesec je 12. avgusta bio u čvoru, tački gde se dve orbite susreću. Sada, kada se ponovo nađe blizu ravni ekliptike tokom punog meseca, Zemljina sena će dosegnuti satelit“, rekao je on.

Objašnjava i da će izgled Meseca da se razlikuje od njegovih uobičajenih faza i izgledaće kao da ga seče veći krug, jer je to Zemljina sena.

„Tokom tog ranog jutra, jedini Zemljin prirodni satelit biće osvetljen našom planetom, sunčevom svetlošću koja prolazi kroz atmosferu. To je svetlost koju šaljemo odavde, svetlost koju vidimo na večernjem nebu stići će do Meseca. Imaće crvenkastu nijansu na isti način na koji su zalasci sunca crvenkasti. Često kažemo da je boja pomračenja Meseca boja svih Zemljinih zalazaka sunca projektovanih na nju“, rekao je Armentija.

(Euronews srbija)