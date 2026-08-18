U Debeljači zamirisala šampionska čorba

DEBELJAČA – Park kod crkve u Debeljači bio je u nedelju, 16. avgusta 2026. godine, centar vrhunskih gastronomskih ukusa i sjajnog druženja. Naime, održano je prvo takmičenje u kuvanju riblje čorbe koje je već na svom premijernom izdanju oborilo sve rekorde posećenosti i okupilo čak 42 ekipe.

Organizator ove letnje manifestacije bila je Mesna zajednica Debeljača. Sama ideja potekla je od lokalnog meštanina Đura Šolevića. Njegova želja je bila da ovo mesto, posle već prepoznatljive i uspešne Gulašijade, dobije još jedno veliko gastronomsko okupljanje.

Manifestaciju je svečano otvorila Julijana Berkan, predsednica Saveta Mesne zajednice Debeljača. Ona je istakla veliku želju da ovo takmičenje preraste u tradiciju koja će okupljati ljude iz celog regiona. „Želimo da ovo postane tradicija koja će okupljati ne samo meštane Debeljače, već i učesnike i goste iz drugih krajeva Srbije i inostranstva. Ovakve manifestacije neguju obijace, dobro raspoloženje, prijateljstvo i zajedništvo“, naglasila je Berkan, zahvalivši se na podršci lokalnoj samoupravi i Opštini Kovačica.

Prvi šampioni stižu iz Silbaša

U jakoj konkurenciji od 42 kazana, stručni žiri je imao ozbiljan i težak zadatak. O najboljim ukusima odlučivali su profesionalci iz Udruženja „Kuvari otvorene vatre“ i udruženja „Remus“ iz Mužlje.

Nakon detaljnog većanja, titulu pobednika i istorijski prvi pehar u Debeljači osvojila je ekipa „Ovča fest“ iz Silbaša. Za tri najuspešnija tima organizatori su obezbedili pehare i vredne nagrade.

Da je interesovanje bilo ogromno govori i podatak da je učešće za sve ekipe bilo potpuno besplatno.

Humanost na delu: Palačinke za porodicu Vilček

Pored takmičarskog i zabavnog dela, manifestacija je imala i prelepu humanitarnu stranu. Članice udruženja „Aktiv žena za lepše selo“ organizovale su poseban štand na kojem su prodavale domaće palačinke.

Sav prikupljeni novac od prodaje slatkiša namenjen je kao pomoć porodici Vilček iz Debeljače, kojoj je nedavno u strašnom požaru potpuno stradao porodični dom. Posetioci su kupovinom pokazali veliku solidarnost i srce.

Počeli „Dani Debeljače“

Ovaj uspešan gastronomski vikend ujedno je označio i zvaničan početak ovogodišnjih „Dana Debeljače“. Meštane i sve goste u narednom periodu očekuje izuzetno bogat i raznovrstan kulturni, sportski i zabavni program, koji će trajati sve do 4. oktobra.

Sudeći po prvoj večeri i broju posetilaca oko kotlića, Debeljača je dobila novu letnju manifestaciju koja ima svetlu budućnost.

(RTV Kovačica)

