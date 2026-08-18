Mališani, spremite se za magiju: Dečija predstava „Čarobni kolač“ stiže u Plandište!
PLANDIŠTE – U okviru obeležavanja mesne i hramovne slave Prepodobni Rafailo Banatski, kao i popularne manifestacije „Miholjski susreti sela – Plandište 2026“, najmlađe posetioce očekuje poseban kulturni i zabavni program. U subotu, 29. avgusta 2026. godine, centar Plandišta postaće velika otvorena pozornica na kojoj će se odigrati sjajan komad za decu.
Na centralnoj bini, sa početkom u 18 časova, beogradska trupa „Happy theatre“ izvešće dečiju predstavu pod nazivom „ČAROBNI KOLAČ“.
Ova pozorišna predstava ima snažan edukativni karakter. Kroz priču punu mašte i smeha, glumci će mališanima preneti važne životne lekcije o:
Važnosti ljubavi i međusobnog razumevanja
Snazi iskrenog prijateljstva
Tome kako da svako dete prepozna i otkrije svoje skrivene talente i ono u čemu je najbolje
Organizatori pozivaju svu decu, roditelje, bake i deke da u subotu popodne dođu u centar Plandišta, podrže mlade glumce i uživaju u prelepom prazničnom letnjem duhu i zabavi koja je pripremljena specijalno za njih. Ulaz za sve posetioce je slobodan.
(Pančevac)