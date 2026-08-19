Kovačica: Počeo jubilarni „Pišeš? Pišem!“

U Kovačici je počeo jubilarni 15. kreativni seminar „Pišeš? Pišem!“, koji do 23. avgusta okuplja više od 90 učesnika iz zemlje i inostranstva. Ovogodišnja tema „(Ne)vidljivi“ biće predstavljena kroz deset kreativnih radionica, u kojima će učesnici imati priliku da razvijaju svoje talente, razmenjuju iskustva i stvaraju nova dela, prenosi RTV Kovačica.

Program obuhvata dečje i omladinsko pozorište, radio, film, fotografiju, muziku, ples, likovnu umetnost, lutkarstvo i kreativno pisanje. Deo seminara je i svakodnevni podkast, koji će od 18 časova biti realizovan ispred Doma kulture u Kovačici i emitovan uživo na Fejsbuk stranici seminara „Pišeš? Pišem!“.

Gosti će odgovarati na pitanja gledalaca, a biće organizovana i nagradna igra. Seminar organizuju organizacioni tim „Pišeš? Pišem!“ i Kolektiv kreativnih amatera iz Kovačice. Tokom osam dana biće organizovani i brojni prateći sadržaji, dok će 23. avgusta biti predstavljeni rezultati rada učesnika i kreativnih radionica.

Sve informacije o programu seminara, radionicama i pratećim sadržajima možete pratiti na zvaničnoj Fejsbuk stranici seminara „Pišeš? Pišem!“.

(Pančevac/RTV Kovačica)