Promocija novog romana „Vučja dolina“ danas u Beloj Crkvi

Narodna biblioteka Bela Crkva poziva sve zainteresovane sugrađane da prisustvuju promociji novog romana Milene Sekulić Odalović, 2. oktobra sa početkom u 19 časova, u čitaonici biblioteke.

Vučja dolina: Roman o ženi spremnoj da prekorači granicu između ljubavi i greha

Bela Crkva, kraj 19. veka. Ana Rauh živi u braku bez ljubavi i sa sve manje poštovanja. Lagano gubi svaku nadu da će postati majka i da će uopšte naći pravi smisao života. Kada čuje za Vučju dolinu, zaboravljeno, zagonetno mesto skriveno duboko u homoljskim šumama, gde po starom predanju obitava sila koja može da joj pomogne da ostvari ono za čim najviše čezne, Ana usred zime kreće na opasan i krajnje neizvestan put, svesna da nema mnogo vremena da realizuje svoj naum.

Kada se vrati u rodnu ravnicu, ništa više nije isto. Ono što je pronašla u Homolju poremetilo je ravnotežu celog njenog sveta. Dok se ljubav i krivica, stvarnost i drevna predanja svakog dana sve dublje prepliću, Ana će uvideti da svaka ispunjena želja ima svoju cenu.

Milena Sekulić Odalović rođena je u Sisku 1971. godine. U rodnom gradu završava gimnaziju, a u Beogradu Filološki fakultet, smer Srpski jezik i književnost. Dvadeset osam godina radi u oblasti obrazovanja i vaspitanja, kao profesor srpskog jezika i kasnije direktor škole. Tri godine provodi u Saveznoj Republici Nemačkoj, radeći u dopunskoj školi na srpskom jeziku, sa decom naših državljana. Godine 2021. postaje sertifikovani motivacioni mentor po metodi kliringa, sa posebnim akcentom na poboljšanju komunikacije i međuljudskih odnosa u radnim organizacijama. Lektoriše naučne radove i recenzent je udžbenika za srpski jezik. Do sada je objavljeno pet njenih ljubavnih istorijskih romana sa tematikom iz viktorijanskog perioda (Kneginja Nariškina, Iz zemlje kamena, Beg iz zlatnog kaveza, Kuća na ostrvu Skaj, Ledena lejdi). Član je Udruženja književnika Srbije. Udata je i majka ćerke Isidore.

(BC info)