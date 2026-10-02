Vršac: Retrospektivna izložba Nebojše Radojeva 5. oktobra

Gradski muzej Vršac poziva sugrađane na otvaranje retrospektivne izložbe Nebojše Radojeva, u ponedeljak, 5. oktobra, od 18 časova.

„Povodom 80 godina života i 60 godina umetničkog rada, izložba donosi presek bogatog slikarskog i grafičkog opusa, šest decenija istraživanja, stvaralačke radoznalosti i posvećenosti likovnom izrazu. Kroz različite cikluse, teme i tehnike prepoznaje se dosledan lični pečat umetnika i njegova neprekinuta vera u životnu snagu umetnosti. Ova retrospektiva ima posebno mesto u Vršcu, gradu u kojem je Radojev završio gimnaziju, započeo svoj nastavnički rad i stvarao u ateljeu u podnožju Vršačkog brega. Pridružite nam se da zajedno obeležimo ovaj značajan jubilej“, saopštio je Gradski muzej Vršca.

(eVršac)