Zlato stiglo u Pančevo: Tadija Marčić je prvak sveta!

Pančevo je dobilo novog svetskog šampiona! Šesnaestogodišnji Tadija Marčić osvojio je zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u kik-boksu u Italiji i tako ostvario rezultat koji će ostati upisan u sportsku istoriju našeg grada.

Put do svetskog zlata nije bio ni kratak ni jednostavan. Tadija je prethodno nizao uspehe na prvenstvima države, prvenstvima Beograda i internacionalnim kupovima, a sada je napravio i najveći korak – postao je prvak sveta u juniorskoj konkurenciji.

Na šampionatu u Italiji pokazao je da je za najveću scenu spreman. Do svetske titule stigao je pobedama nad protivnicima iz Mađarske i Bosne i Hercegovine, a kada je završeno takmičenje, najsjajnije odličje pripalo je upravo mladom Pančevcu.

Za trenera Ognjena Dragojerca ovo nije iznenađenje, već potvrda rada koji traje godinama.

– Trenerskim poslom bavim se već deset godina, a poslednje tri godine ostvarili smo zaista velike rezultate u kik-boksu. Tri godine zaredom naš klub Pro kik proglašen je za najbolji klub Kik-boks saveza Beograda, dok sam ja u tom periodu proglašavan za najboljeg trenera, kao i za najperspektivnijeg trenera – kaže Dragojerac.

I sam trener iza sebe ima ozbiljnu takmičarsku karijeru. Pre nego što se u potpunosti posvetio radu s mladim borcima, godinama se aktivno bavio takmičarskim kik-boksom.

– Bio sam reprezentativac Srbije, prvak Evrope, osvajač evropskih i internacionalnih kupova, višestruki prvak države i višestruki prvak Balkana. Sve ono što sam prošao kao takmičar danas pokušavam da prenesem na mlađe generacije – dodaje Ognjen.

Rezultati tog rada vide se na svakom koraku. Takmičari Pro kika osvajali su medalje na prvenstvima Beograda i Srbije, internacionalnim kupovima i Balkanskom prvenstvu, a klub sada ima i ono najvrednije – svetskog prvaka. Posebno se izdvaja Tadija Marčić!

– Tadija je momak koji vredno radi, veruje u svoj cilj, predan je treninzima i uvek daje maksimum. Ima samo 16 godina, veoma je mlad i perspektivan i očekujem od njega zaista velike rezultate ako nastavi ovim tempom – ističe njegov trener.

Svetsko zlato zato nije samo jedna medalja više u kolekciji. Ono je rezultat godina treninga, discipline i svakodnevnog rada.

Po svemu sudeći, Tadija ne namerava da stane. Pored njega, u klubu trenira još prvaka države i veliki broj kvalitetnih i perspektivnih takmičara. Ipak, kik-boks u Pro kiku nije rezervisan samo za one koji žele da se takmiče. Klub radi i s rekreativcima, a upis novih članova je stalno otvoren.

Ipak, ova priča ima jedno posebno ime. Tadija Marčić. Šesnaest godina. Pančevac. I od prošle nedelje – prvak sveta.

Svaka čast, šampione!

(Pančevac)