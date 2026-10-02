Svečanost 9. oktobra u Idvoru: 172 godine od rođenja Mihajla Pupina

U Idvoru će 9. oktobra biti obeležena 172. godišnjica rođenja velikog srpskog naučnika Mihajla Pupina.

U okviru „Oktobarskih susreta“ tog dana biće održana svečana akademija, na kojoj će po prvi put biti predstavljen Pupinov udžbenik „Termodinamika“, napisan na engleskom jeziku krajem 19. veka i sada, prvi put, preveden na srpski, prenosi RTV Kovačica.

Biće otvorena i nova izložba „Pupin u Velikom ratu“, posvećena njegovom humanitarnom radu i doprinosu rodnoj Srbiji tokom i nakon Prvog Svetskog rata. Tokom svečanosti biće uručena i brojna priznanja, uz prigodan kulturno-umetnički program.

(RTV Kovačica)