Ana Brnabić u društvu omladine u Pančevu

Veliki broj mladih i dobra atmosfera obeležili su jučerašnji susret omladine, simpatizera i aktivista Srpske napredne stranke u Pančevu sa potpredsednicom Glavnog odbora Srpske napredne stranke Anom Brnabić.

Veliki broj mladih, simpatizera i aktivista okupio se na štandu omladine Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Pančevu. Dobro raspoloženje, osmesi i mnogo energije obeležili su susret sa potpredsednicom Glavnog odbora SNS Ane Brnabić, koja je sa mladim aktivistima razgovarala o njihovom radu, angažovanju i svakodnevnim aktivnostima na terenu. Razmenjene su ideje i predlozi, a poruka je jasna – mladi su važan deo stranke i njihova energija predstavlja snagu za budućnost.

Brnabić se osvrnula i na političku atmosferu u zemlji i nedavne incidente u Novom Sadu i Nišu. Govoreći o političkim porukama koje dolaze od strane opozicije, navela je da se njihova politika, po njenoj oceni, sve više zasniva na nasilju, mržnji i destabilizaciji Srbije. Nasuprot tome, SNS svoju politiku vezuje za mir i stabilnost, ekonomski razvoj i nastavak projekata širom Srbije – politiku koju predvodi Aleksandar Vučić nosilac liste Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija.

Sa energijom mladih i verom u budućnost, poruka iz Pančeva je jasna – Srbija treba da nastavi putem mira, stabilnosti i razvoja. Uz nove ideje, rad i odgovornost, cilj je, kako je poručeno, da se nastavi ono što je započeto, da se grade novi projekti i da svakim danom Srbija bude uspešnija i bolja za život svih njenih građana.

(RTV Pančevo)