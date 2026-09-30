Pitanje koje buni vozače: Kolika je najmanja brzina na auto-putu?

Iako većina vozača opasnost povezuje isključivo sa prebrzom vožnjom, neočekivano spori automobili na auto-putu predstavljaju jednako veliku pretnju po bezbednost saobraćaja.

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima u Republici Srbiji, najmanja dozvoljena brzina kretanja vozila na auto-putu iznosi 60 km/h, odnosno automobil koji ne može da razvije ovu brzinu ni ne sme da se kreće auto-putem. Ova granica je postavljena kako bi se osiguralo da se na auto-putu nalaze samo vozila koja mogu da prate bezbedan ritam saobraćaja, dok je radnim mašinama, traktorima i mopedima ulazak strogo zabranjen, piše Telegraf.

Međutim, pitanje koje se sve češće postavlja u praksi jeste: zašto je vožnja znatno sporija od toka saobraćaja toliko opasna na deonicama gde automobili legitimno kreću brzinom i do 130 km/h?

Najveća opasnost spore vožnje na auto-putu leži u takozvanoj razlici u brzinama (brzinskom diferencijalu). Kada se vozilo kreće maksimalnom dozvoljenom brzinom od 130 km/h, vozač za samo jednu sekundu pređe oko 36 metara.

Ukoliko ispred sebe naiđe na automobil koji vozi 60 km/h ili sporije, razlika u brzini je veća od 70 km/h. U takvim situacijama vozaču iza ostaje izuzetno malo vremena za reakciju i kočenje, što drastično povećava rizik od stravičnih sudara i naletanja otpozadi.Zabluda o „bezbednoj“ sporoj vožnji.

Mnogi nesigurni ili neiskusni vozači veruju da su bezbedniji ukoliko voze znatno ispod ograničenja. Stručnjaci za saobraćaj naglašavaju da je to opasna zabluda.

(Bizportal)