Evro menja izgled: Stižu potpuno nove novčanice 

Evro se sprema za svoje najveće vizuelno i bezbednosno preoblikovanje od trenutka kada je pušten u opticaj. Prepoznatljivi istorijski motivi i prirodna bogatstva umesto dosadašnjih apstraktnih elemenata, uz znatno naprednije zaštitne funkcije, čine okosnicu novog dizajna novčanica.

Predlozi ECB-a označavaju prvi potpuni vizuelni prekid sa dosadašnjim novčanicama koje nosimo u novčanicima, prenosi Euronews.

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„U toku je prvo kompletno vizuelno preoblikovanje novčanica evra, sa novim temama i motivima, s ciljem da ih dodatno približimo građanima Evrope“, izjavila je direktorka sektora za novčanice u ECB-u, Doris Šneberger.

Šta će se naći na novim novčanicama?

Kada su lansirane 2002. godine, novčanice evra nosile su temu „Doba i stilovi“, prikazujući apstraktne prozore, kapije i mostove koji zapravo ne postoje u stvarnosti. Novi dizajn napraviće potpun zaokret ka realnim i prepoznatljivim simbolima.

Među finalistima izabrane su dve dominantne teme: Evropska kultura: Prikazivanje znamenitih ličnosti koje su obeležile istoriju umetnosti, muzike, nauke i književnosti.

Bogatstvo prirode: Prikazi evropskih reka i karakterističnih ptica.

Anketa u kojoj učestvuju milioni Evropljana odlučiće o pobedničkoj temi, a zvanični rezultati biće objavljeni u decembru 2026. godine. Međutim, do samog ulaska u opticaj proći će još nekoliko godina – procenjuje se da bi nove novčanice mogle ući u novčanike građana tek 2029. godine.

Da li gotovina zaista odlazi u istoriju?

Povodom teorija da je uvođenje digitalnog evra korak ka potpunom ukidanju papirnog novca, u ECB-u pravim slikovitim poređenjem otklanjaju svaku sumnju:

„Niko ne renovira kuću koju planira ubrzo da sruši“, jasna je Šneberger.

Predstavnici ECB-a naglašavaju da digitalni evro ne dolazi kao zamena, već kao dopuna tradicionalnom novcu. Građani će zadržati potpunu slobodu izbora hoće li plaćati gotovinom, digitalnim evrom ili komercijalnim platnim karticama.

Redizajn novčanica stoga predstavlja strategiju jačanja gotovine kao primarnog oblika „javnog novca“ – novca koji direktno emituje i garantuje centralna banka, za razliku od privatnog novca na računima komercijalnih banaka.

(BIZLife)