Železničar srušio Čukarički za dva minuta!

Fudbaleri pančevačkog Železničara režirali su neverovatan finiš na domaćem terenu i golovima u 89. i 91. minutu savladali favorizovani Čukarički rezultatom 2:1 nakon dramatičnog preokreta.

Pančevo je svedočilo jednoj od najuzbudljivijih završnica u novijoj istoriji kluba. Iako je domaćin bio u rezultatskom deficitu i suočavao se sa umorom nakon teškog meča protiv Crvene zvezde pre samo tri dana, pokazao je karakter koji odlikuje velike ekipe. Kada se činilo da će bodovi otići za Beograd, na scenu su stupili Kwaku Karikari u 89. minutu i Nikola Jovanović u prvom minutu sudijske nadoknade, donevši neopisivo slavlje na tribinama.

Šef stručnog štaba Železničara, Radomir Koković, bio je vidno emotivan i ponosan na svoje izabranike nakon meča, uporedivši mentalnu snagu svojih igrača sa nesvakidašnjim epitetima.

„Moji momci su monstrumi, to sam rekao i posle utakmice. Doneti ovu količinu energije, ujedno i mirnoće i držati se plana igre posle samo 72 sata od utakmice sa Crvenom zvezdom, gde smo imali ogromnu emotivnu i fizičku potrošnju… Nemam reči kojom bih rekao koliko sam ponosan na njih“, izjavio je strateg Pančevaca.

Koković se posebno osvrnuo na atmosferu na stadionu, uputivši oštru poruku delu publike koji nije verovao u tim pri rezultatu 0:1.

„Želim da se zahvalim svim iskrenim navijačima koji su nam dali podršku i vetar u leđa, a navijačima koji su zviždali na poluvremenu i koji su vređali poručujem da više ne dolaze na stadion, možemo i bez njih“, jasan je bio šef struke.

Ključ pobede ležao je u smirenosti i veri u sopstveni sistem rada, čak i kada lopta nije htela u gol uprkos brojnim šansama.

Koković je u svlačionici svesno spustio pritisak i, kako sam kaže, pogodio scenario: „Rekao sam im: ‘Ako možemo da damo prvi gol u 85. minutu, možemo i da pobedimo utakmicu’. Tako je i bilo, opet sam ispao prorok.“

Pred Železničarom je sada tronedeljna reprezentativna pauza koja dolazi u pravom trenutku za konsolidaciju i oporavak ekipe koja ima prosek od svega 22 godine (ne računajući iskusnog golmana Popovića).

O kvalitetu rada u Pančevu svedoči i podatak da su čak trojica fudbalera dobila poziv za U21 reprezentaciju Srbije, a Koković smatra da je po prikazanim igrama poziv zaslužio i četvrti član ove talentovane generacije.

(Pančevac)