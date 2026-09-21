Železničar srušio Čukarički za dva minuta!
Fudbaleri pančevačkog Železničara režirali su neverovatan finiš na domaćem terenu i golovima u 89. i 91. minutu savladali favorizovani Čukarički rezultatom 2:1 nakon dramatičnog preokreta.
04:51
21.09.2026
Fudbaleri pančevačkog Železničara režirali su neverovatan finiš na domaćem terenu i golovima u 89. i 91. minutu savladali favorizovani Čukarički rezultatom 2:1 nakon dramatičnog preokreta.
Pančevo je svedočilo jednoj od najuzbudljivijih završnica u novijoj istoriji kluba. Iako je domaćin bio u rezultatskom deficitu i suočavao se sa umorom nakon teškog meča protiv Crvene zvezde pre samo tri dana, pokazao je karakter koji odlikuje velike ekipe. Kada se činilo da će bodovi otići za Beograd, na scenu su stupili Kwaku Karikari u 89. minutu i Nikola Jovanović u prvom minutu sudijske nadoknade, donevši neopisivo slavlje na tribinama.
Šef stručnog štaba Železničara, Radomir Koković, bio je vidno emotivan i ponosan na svoje izabranike nakon meča, uporedivši mentalnu snagu svojih igrača sa nesvakidašnjim epitetima.
Koković se posebno osvrnuo na atmosferu na stadionu, uputivši oštru poruku delu publike koji nije verovao u tim pri rezultatu 0:1.
Ključ pobede ležao je u smirenosti i veri u sopstveni sistem rada, čak i kada lopta nije htela u gol uprkos brojnim šansama.
Pred Železničarom je sada tronedeljna reprezentativna pauza koja dolazi u pravom trenutku za konsolidaciju i oporavak ekipe koja ima prosek od svega 22 godine (ne računajući iskusnog golmana Popovića).
O kvalitetu rada u Pančevu svedoči i podatak da su čak trojica fudbalera dobila poziv za U21 reprezentaciju Srbije, a Koković smatra da je po prikazanim igrama poziv zaslužio i četvrti član ove talentovane generacije.
(Pančevac)