Mlada pesnikinja iz Gudurice na Balkanskom kampu „Vančo Nikoleski“ u Ohridu

GUDURICA / OHRID – Od 21. do 23. avgusta 2026. godine, prelepe istorijske lokacije Ohrida i Debrce u Severnoj Makedoniji bile su domaćini osmog po redu Balkanskog poetskog kampa za decu i mlade „Vančo Nikoleski“. Ova tradicionalna manifestacija, u organizaciji Udruženja za književnost i kulturu „MAČKOVO“ iz Ohrida, okupila je talentovane mlade pesnike iz Makedonije, Srbije, Bugarske i Albanije.

Posebno priznanje i velika čast pripala je našem regionu. Među odabranim učesnicima koji su predstavljali Srbiju bila je i Anđela Terek iz Gudurice. Anđela je uzorna učenica koja sa velikim uspehom i ljubavlju izučava makedonski jezik sa elementima nacionalne kulture, pod mentorstvom profesorke Ohridije Dimitrovske.

Učenje kroz pesmu, istoriju i nova prijateljstva

Tokom trodnevnog kampa, mladi stvaraoci su imali priliku da se dublje upoznaju sa bogatim životom i književnim stvaralaštvom Vanča Nikoleskog, rodonačelnika makedonske književnosti za decu. Učesnici su obišli najznačajnije kulturne i istorijske znamenitosti ohridskog kraja, te aktivno učestvovali u brojnim književnim i edukativnim radionicama posvećenim poeziji i makedonskoj kulturi.

U okviru zvaničnog festivalskog programa, mlade pesnike su u svojim kabinetima primili i gradonačelnici Ohrida i Debrce. Oni su deci poželeli srdačnu dobrodošlicu i uručili prigodne poklone.

Očuvanje korena i građenje mostova u regionu

Ovakvi međunarodni susreti imaju nemerljiv značaj za negovanje maternjeg jezika, tradicije i kulture kod mladih pripadnika makedonske nacionalne zajednice koji žive u Srbiji. Nastup Anđele Terek na ohridskim poetskim večerima ponos je za celu Guduricu. Manifestacija je još jednom dokazala da umetnost i stihovi nemaju granice, uspešno spajajući mlade generacije i stvarajući trajne kulturne veze i nova prijateljstva širom Balkana.

(Pančevac/S.L)