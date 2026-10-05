Vozači, oprez! Policija od danas pojačano prati prekršaje

Pripadnici Uprave saobraćajne policije od danas do 11. oktobra sprovode međunarodnu akciju „Fokus na putu“, zajedno sa policijama još 33 evropske zemlje članice organizacije ROADPOL.

Akcija je usmerena na otkrivanje i sankcionisanje vozača koji nepropisno koriste mobilni telefon tokom vožnje, ali i pešaka koji prilikom prelaska kolovoza koriste telefon ili slušalice na način koji im odvlači pažnju.

Prema podacima koje je izneo ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić, upotreba mobilnog telefona tokom vožnje može da poveća rizik od saobraćajne nezgode od četiri do čak 20 puta.

Podaci Agencije za bezbednost saobraćaja pokazuju da oko pet odsto pešaka nepropisno koristi mobilni telefon ili slušalice prilikom prelaska ulice, dok se kod vozača taj procenat kreće od pet do deset odsto, u zavisnosti od vrste vozila.

Iz MUP-a apeluju na sve učesnike u saobraćaju da ne koriste telefone, slušalice i druge uređaje na način koji im odvlači pažnju i ugrožava bezbednost.

(Dnevnik.rs)