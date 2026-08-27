Uzdinskoj „Dojni“ prva nagrada na festivalu folklora u Glogonju

Pesma, igra i muzika, šarene narodne nošnje i mngobrojni aplauzi publike obeležili su tri dana u Glogonju, koji je od 20. do 22. avgusta bio domaćin Festivala folklora i rumunske muzike iz Vojvodine.

Prvog dana , 20. avgusta, festivalska pozornica u dvorištu glogonjske osnovne škole, nakon sveanog otvaranja, uglavnom je pripadala domaćinima – Kulturno-umetničkom društvu „Veselija“.

Sutradan na sceni se predstavilo više od 30 vokalnih i instrumentalnih solista, uz pratnju Orkestra Nacionalnog saveta. Nastupili su i gosti iz Rumunije – poznato ime u svetu banatske i inače tradicionalne muzike u Rumuniji, Ramona Vica sa Profesionalnim orkestrom „Semenik“ i Profesionalni ansambl „Junii Timišului“ iz Temišvara.

Posebno lep utisak na publiku drugog dana festivala ostavio je i pevač Tiberiu Lapadat i za to bio propraćen brojnim aplauzima. Isto važi i za ansambl “Somešul” iz grada Beklean iz Erdelja.

Prisetne je veoma razgalio i ansambl “Juni Gugulani“ rumunskog iz Karansebeša.

Završno veče, 22. avgusta, proteklo je u znaku duvačkih orkestara. Pored sedam rumunskih sastava iz Vojvodine, Glogonjcima su se predstavili i gosti iz Karansebeša i Bekleana.

Nakon toga su proglašeni najbolji učesnici ovogodišnjeg festivala.Najveće priznanje, Velika nagrada festivala, pripala je Domu kulture „Dojna“ iz Uzdina.Rezultati ove ustanove govore tome u prilog, jer su njenim predstavnicima pripale prve nagrade za ženske horove, tradicionalne i stilizovane igre, kao i za devojačke igre.

Uzdinci su osvojili i druge nagrade u kategoriji orkestara i muških horova.

Što se drugih osvajača tiče, u konkurenciji orkestara prva nagrada pripala je orkestru Doma kulture iz Novog Sela, a treća orkestru KUD-a „Veselija” iz Glogonja.

Taraf novoseljanskog Doma kulture „3. oktobar” pobedio u svojoj kategoriji.

Kod muških horova, prvu nagradu osvojio je hor „Armonija Banațeana“ iz Vladimirovca.

Najbolja vokalna grupa bila je domaća KUD „Veselija” iz Glogonja, a druga KUD „Paja Marganović” iz Deliblata.

Kod vokalnih solista, prvu nagradu podelile su Andrea Evi i Teodora Mik, druge su pripale Anastasiji Ardeljan, Pavelu Davidu Spariosu Sekošanu i Gabrijeli Bradjan, a treća – Lilijani Dragodan, Stiviju Mijuci i Danijelu Pančovanu.

Anđelina Dan proglašena je za najbolju debitantkinju među vokalnim solistkinjama.

Tako je uspešno okončan trodnevni festival u Glogonju, još jednom potvrđujući da su pesma, igra i muzika jedan od najvažnijih načina očuvanja tradicije rumunske zajednice u Vojvodini.Ovogodišnji domaćini imali su dodatni razlog za zadovoljstvo – osim uspešne organizacije, među najboljima su imali i svoje predstavnike.

(Pančevac/J. Filipović)

Glogonj u znaku rumunske pesme, igre i tradicije

GLOGONJ: Prenošenje tradicije Rumuna na nova pokolenja