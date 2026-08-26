Pančevo: Optužnica protiv dvojice zbog razbojništva u Kačarevu

Obaveštava se javnost da je Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo Osnovnom sudu u Pančevu optužnicu protiv L.I. (2007) iz Kačareva, zbog postojanja opravdane sumnje da su izvršio krivično delo Razbojništvo u saizvršilaštvu.

Okrivljenom se stavlja na teret da je 9.2.2026. godine, oko 23 časa, u Kačarevu, zajedno sa maloletnim (2008) iz Kačareva, fizički napao oštećenog M.B. (1972) iz Beograda, tako što su mu zadali više udaraca usled kojih je oštećeni izgubio svest, a potom mu oduzeli novčanik sa novcem, platnom karticom i ličnim dokumentima, pribavivši sebi protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 50.000,00 dinara.

Tužilaštvo ukazuje da je za krivično delo Razbojništvo iz člana 206 stav 1 Krivičnog zakonika, zaprećena kazna zatvora u trajanju od dve do deset godina, što ukazuje na težinu ovog krivičnog dela i značaj zaštite lične i imovinske sigurnosti građana.

(Pančevac)