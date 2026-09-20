Užas kod Pančeva: Vozač usmrtio ženu, pa pobegao sa mesta nesreće

Žena S. M. (1955) poginula je u saobraćajnoj nesreći kod Pančeva, a vozač je pobegao sa mesta događaja ne pozvavši policiju i Hitnu pomoć niti pruživši pomoć žrtvi.

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak uveče u Pančevu poginula je žena S. M. (1955), dok je vozač koji ju je udario pobegao sa mesta nesreće.

Kako je saopštilo Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu, nesreća se dogodila 19. septembra oko 19.22 časa, u naselju Skrobara, u Ulici maršala Tita.

Prema dosad utvrđenim činjenicama, nepoznati vozač kretao se iz pravca Kačareva prema Pančevu. Usled neprilagođene brzine izgubio je kontrolu nad vozilom i prednjim delom automobila udario ženu koja je prelazila kolovoz van obeleženog pešačkog prelaza.

Od zadobijenih povreda ona je preminula na mestu nesreće.

Vozač je nakon nesreće napustio mesto događaja, a da nije obavestio policiju, pozvao Hitnu pomoć niti pokušao da pomogne povređenoj ženi.

Uviđajem je rukovodio dežurni javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu.

Po nalogu Tužilaštva naređena je obdukcija tela stradale žene, kao i preduzimanje drugih dokaznih radnji radi utvrđivanja svih okolnosti nesreće i identifikovanja odbeglog vozača.

(Pančevac)