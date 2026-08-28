U školi „Miroslav Antić“ sve spremno za početak školske godine

Osnovna škola „Miroslav Antić“ počela je pripreme za početak nove školske godine. Ove godine 1. septembra u jednu od najvećih škola na teritoriji Južnog Banata u klupe će sesti 890 učenika, od čega je 119 prvaka, podeljenih u pet odeljenja. U utorak 1. septembra u 11 sati za sve đake prvake Mikine škole biće izvedena priredba za dobrodošlicu.

Polovinom avgusta u Osnovnoj školi „Miroslav Antić“ počele su priprema za novu školsku godinu, kaže direktorka ove obrazovne ustanove Dragana Krstić. Nekoliko dana pred 1. septembar škola se detaljno sprema i sređuje, kako bi spremno dočekala sve đake, rekla je Dragana Krstić – direktorka OŠ „Miroslav Antić“.

Letnji raspust iskorišćen je i za manje radove u školi, kao što je krečenje. Tokom drugog polugodišta ove godne, zamenjeni su i prozovi na zgradi škole.

Ove godine u školske klupe u Mikinoj školi sešće 890 učenika, od čega je 119 prvaka, koji su raspoređeni u 5 odeljenja. Tokom prve školske nedelje u prvoj smeni biće deca koja pohađaju niže razrede, kaže Dragana Krstić.

Dragana Krstić je svim đacima, roditeljim i nastavnicima poželela uspešan početak nove školske godine. Ona je istakla da će svi u školi Miroslav Antić dati svoj doprinos kako bi naučili decu da budu dobri ljudi i uspešni u svemu što rade.

(RTV Pančevo)