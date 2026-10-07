Požar u Barajevu: Na terenu desetine vatrogasaca
11:31
07.10.2026
09:49Za Makedonce pre svega!
09:49Za Makedonce pre svega!
U Barajevu je jutros oko 9.25 sati došlo do požara u jednom objektu.
Vatra je buknula na putu za Beljinu, prenosi Euronews.
Na lice mesta je upućeno četiri vatrogasna vozila sa 27 vatrogasaca-spasilaca. Gašenje požara je u toku, a preventivno je upućena i ekipa Hitne pomoći.
Još uvek nije poznato da li je neko povređen u požaru.
(Euronews)
11:31
07.10.2026
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