Požar u Barajevu: Na terenu desetine vatrogasaca

U Barajevu je jutros oko 9.25 sati došlo do požara u jednom objektu.

Vatra je buknula na putu za Beljinu, prenosi Euronews.

Na lice mesta je upućeno četiri vatrogasna vozila sa 27 vatrogasaca-spasilaca. Gašenje požara je u toku, a preventivno je upućena i ekipa Hitne pomoći.

Još uvek nije poznato da li je neko povređen u požaru.

(Euronews)