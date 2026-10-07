Hronika

Požar u Barajevu: Na terenu desetine vatrogasaca

11:31

07.10.2026

Podeli vest:

Foto: RINA

U Barajevu je jutros oko 9.25 sati došlo do požara u jednom objektu.

Vatra je buknula na putu za Beljinu, prenosi Euronews.

Na lice mesta je upućeno četiri vatrogasna vozila sa 27 vatrogasaca-spasilaca. Gašenje požara je u toku, a preventivno je upućena i ekipa Hitne pomoći.

Još uvek nije poznato da li je neko povređen u požaru.

(Euronews)

Tagovi

Barajevo Beljina požar vatra

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.