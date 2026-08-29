Pantransport: Od 1. septembra zimski red vožnje

Autobusi preduzeća „Pantransport“ na gradskim, prigradskim i međumesnim linijama od utorka, 1. septembra, počinju da saobraćaju po redovnom, zimskom redu vožnje. Sa početkom školske godine i povratkom građana sa godišnjih odmora očekuje se značajno povećanje broja putnika, zbog čega se na ulice vraća pun kapacitet vozila, potvrdio je Ivan Cvetanović, rukovodilac saobraćaja u ovom preduzeću.

Kako bi se izbegle gužve zbog izrade novih mesečnih karata, radno vreme šaltera na Autobuskoj stanici biće produženo.

Koje se linije menjaju? Detaljan spisak izmena

Prelazak na zimski režim donosi ključne promene na nekoliko frekventnih trasa u gradu i okolini:

Gradske linije 7 i 8: Ponovo saobraćaju tokom čitavog dana u svom ustaljenom, redovnom režimu.

Gradska linija 6: Polasci se takođe vraćaju u režim celodnevnog saobraćanja.

Banatski Brestovac: Vraća se u primenu polazak u 14.35 časova.

Kovačica (školski polazak): Vraća se polazak iz Pančeva u 13 časova, dok je povratak iz Kovačice zakazan za 14.05 časova.

Izmene na relaciji Opovo i Sakule:

Vraćaju se dva polaska do Sakula: u 10.20 (povratak u 11.40) i u 20.20 (povratak u 21.20).

Ukida se polazak u 11 časova za Opovo koji je važio tokom raspusta. Sledeći polazak nakon jutarnjeg biće u 12.10 časova za Opovo.

Sezonska linija za Devojački bunar:

Do kraja septembra autobusi ka ovom izletištu saobraćaće isključivo vikendom. Polazak sa Glavne autobuske stanice je subotom u 7.30 časova, a povratak sa Devojačkog bunara je nedeljom u 19 časova.

Gužve na šalterima: Produžena prodaja mesečnih karata

Zbog uobičajenog septembarskog pritiska na blagajne, a posebno zbog izdavanja novih legitimacija učenicima koji tek polaze u srednju školu, prodaja mesečnih karata je produžena do 7. septembra.

Iz Pantransporta mole putnike za strpljenje jer proces izrade novih kartica traje duže od obične dopune. Radno vreme šaltera na Glavnoj autobuskoj stanici:

Radnim danima: od 6 do 20 časova

Subotom: od 7 do 15 časova

Rukovodilac saobraćaja Ivan Cvetanović apelovao je na srednjoškolce koji prvi put vade legitimacije da ne čekaju poslednji trenutak i da posete šaltere pre 1. septembra kako bi se izbegle velike gužve.

(Pančevac/RTV Pančevo)