Trijumf srpske poezije u Francuskoj: Veliki trofej i nagrade za pesnike iz Pančeva i Vršca

Međunarodni književni festival „L’Odyssée Poétique Internacionale“, koji je održan u francuskom gradu Le Manu, ostaće upamćen po istorijskom uspehu troje autora iz Srbije. Dve peskinje iz Vršca i pesnik iz Pančeva osvojili su najviša priznanja u izuzetno jakoj međunarodnoj konkurenciji, potvrđujući visok kvalitet domaće književne scene.

Festival je organizovalo francusko udruženje „Le Vent de l’Est“ u saradnji sa Svetskom asocijacijom pesnika, a srpski autori su kući poneli tri ključne nagrade.

Veliki trofej Valentinu Miku, prvo mesto Marijani Stratulat

Laureati ovog prestižnog festivala postali su dvojezični pesnici koji stvaraju na srpskom i rumunskom jeziku, a čija dela objavljuje Novinsko-izdavačka ustanova (NIU) „Libertatea“ iz Pančeva:

Valentin Mik (Pančevo): Osvojio je Veliki trofej, što predstavlja apsolutno najviše i najvažnije priznanje celokupnog francuskog festivala.

Marijana Stratulat (Vršac): Osvojila je prvo mesto u izuzetno zahtevnoj kategoriji stranih autora.

Gordana Kovačević (Vršac): Nagrađena je prestižnom Specijalnom nagradom žirija, čime je zaokružen maksimalan učinak našeg tima.

„Fascinacija nevidljivosti“ pred francuskom publikom

Poseban pečat festivalu dalo je i zvanično predstavljanje knjige Marijane Stratulat na francuskom jeziku pod nazivom „Fascination de l’invisibilité“ („Fascinacija nevidljivosti“).

Izbor iz njene bogate poezije prevela je sama autorka, dok je stihove na francuskom jeziku stilski uobličila poznata francuska književnica Rica Laurent. Ovaj korak predstavlja veliku međunarodnu afirmaciju za autorku, ali i za izdavačku delatnost pančevačke „Libertatee“ van granica Srbije.

Značajan uspeh Valentina Mika, Marijane Stratulat i Gordane Kovačević prevazilazi okvire pojedinačnih književnih priznanja. Njihove nagrade predstavljaju ogroman uspeh za kulturu Srbije, Južni Banat i instituciju koja podržava njihovo stvaralaštvo.

(Pančevac)