Vučić: Verujem da ćemo izgraditi auto-put Beograd–Temišvar

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, gostujući u jutarnjem programu Radio Beograda, rekao je da je na samitu Karpatske inicijative najavljeno bolje saobraćajno povezivanje Srbije i Rumunije. Na pitanje da li je bilo reči o nekim konkretnim planovima za auto-put Beograd–Temišvar, Vučić je rekao da jeste.

„Predsednik Rumunije Nikušor Dan je na veoma ozbiljan način pokrenuo sve to i verujem da ćemo Beograd–Vršac, Vršac–Temišvar raditi auto-put i to bi bila najznačajnija saobraćajna poveznica između dve zemlje. Oni grade sada, počinju da grade, Rumunija nije imala toliki broj kilometara auto-puteva, i sada grade od Bukurešta gore ka severu, dakle prema Ukrajini, pa onda mi moramo da razmišljamo o budućnosti posle povezivanja sa Temišvarom, jednim od najlepših baroknih gradova u Evropi gde živi značajan deo Srba“, rekao je Vučić.

Istakao je da treba da razmišljamo i o daljem povezivanju ka Bukureštu.

„To su, čini mi se, vrlo važne stvari za našu zemlju. Kao što sa Rusima moramo da razgovaramo i o Naftnoj industriji Srbije, ali moramo da razgovaramo i o isteklom ugovoru oko gasa. Vi političke stvari možete da ostavite po strani, ovo su pitanja koja život znače za našu zemlju, bukvalno život znače za našu zemlju i za naše građane. Moramo da razgovaramo i verujem da smo imali dobre razgovore“, dodao je Vučić.

(Pančevac/RTS)

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