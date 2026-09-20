Vučić: Situacija oko NIS-a je komplikovana, ali ne zavisi od nas

Predsednik Srbije i nosilac izborne liste „Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić izjavio je jutros da prodaja ruskog većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) mađarskoj kompaniji „MOL“ više ne zavisi od države, dodajući da je ona spremna i da je uradila svoj posao.“Sve što je trebalo da napravimo – napravili smo. Ja mislim da sada ima i kalkulacija sa različitih strana, i oko toga ko je na vlasti u Mađarskoj, ko nije. Tu ima nedvosmisleno razgovora sa američkom stranom između svih strana“, rekao je Vučić za Radio Beograd.

Naveo je da „ni sam ne zna kako će to da se raspetlja“ jer svaka strana ima svoje geostrateške i geopolitičke interese, dodajući da je zbog toga važno da Srbija razgovara sa svima – i sa Rusima i sa Amerikancima i sa Mađarima.

„Nema nikakve sumnje da bi Rusi, sa jedne strane, želeli to da sačuvaju pod svojom kontrolom. Nema nikakve sumnje da bi Amerikanci želeli da to Rusi ne sačuvaju, ali istovremeno razmišljaju da li je bolje da to uzme neka evropska zemlja ili oni“, kazao je Vučić.

Dodao je da Mađari sigurno imaju dobar posao u svemu tome, ali da je pitanje da li im je interes da se eventualno suprotstavljaju Amerikancima u tome.

Govoreći o energetskoj situaciji u Srbiji, kazao je da država sada interveniše sa još 20.000 tona dizela, da bi držala punu snabdevenost tržišta.

„Cene ćemo držati koliko god je to moguće, da budu niže nego svuda, zato što mi imamo bolju finansijsku pripremljenost nego mnogi drugi“, kazao je Vučić.

Naveo je da Srbija nema uticaj na cenu nafte u svetu, već je uvozi jer nema svoju.

„Najčešće smo uvozili takozvanu iračku naftu, sada sa raznih strana, ali je teško doći do arapske nafte. Sve je teže zbog događaja u Persijskom zalivu i zbog događaja sa druge strane u Crvenom moru, gde Huti dodatno rasplamsavaju svoj sukob sa Saudijskom Arabijom“, kazao je Vučić.

Izrazio je nadu da će država držati cenu, jer još ima bafera, dodajući da se nada da učešće u akcizi (smanjenje akcize) neće morati da pređe 30 odsto, jer je trenutno na 25 odsto.

„Imamo još rezerve i to nisu male rezerve, i finansije. Ići ćemo čak ako bude potrebno i do 35 odsto. Preko toga, onda kao da ne naplaćujemo naftne derivate, ni dizel, ni benzin. Ali se nadam da će nešto da se dogodi da se malo smiri situacija“, rekao je Vučić.

Upitan da li država ima dovoljno energenata za predstojeću zimsku sezonu, odgovorio je potvrdno, dok je na pitanje o rastu cena, odgovorio da neće biti drastičnog.

„Da li će doći do rasta cena nafte od jedan, dva ili pet dinara, to ne mogu da vam kažem, ali do drastičnog povećanja neće doći – ni nafte, ni naftnih derivata, ni mazuta, ni svega drugog“, kazao je Vučić.

Kada je u pitanju snabdevanje ruskim gasom, Vučić je kazao da uskoro ističe ugovor, kao i da ga očekuju razgovori sa ruskim ministrom spoljih poslova Sergejom Lavrovim, a potencijalno i ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Na pitanje o otvaranju pruge Beograd-Budimpešta, rekao je da očekuje da to bude urađeno u oktobru, kada Mađarska završi njeno testiranje.

Kako je rekao, očekuje se da Mađarska završi testiranje 3. ili 4. oktobra, a da bi pruga mogla da bude otvorena dve ili tri nedelje nakon toga.

(Pančevac/RTS)