Igor Vujić: U plastenicima već pripremamo cveće za Novu godinu

Iako tek stiže jesen, za domaće cvećare nema odmora jer se u plastenicima uveliko pripremaju biljke koje će biti najtraženije tokom novogodišnjih i božićnih praznika, ali i za Međunarodni dan žena naredne godine. Proizvodnja sezonskog cveća za zimske i prolećne mesece zahteva strogu organizaciju, precizno planiranje i svakodnevnu, višemesečnu negu svakog pojedinačnog zasada.

Igor Vujić, poznati cvećar iz Opova, objašnjava za RTV Pančevo da uspešna praznična prodaja direktno zavisi od odluka koje se donose mesecima unapred. Trenutno je u proizvodnji fokus na jednoj od najomiljenijih zimskih biljaka.

„Iako je do novogodišnjih praznika ostalo još nekoliko meseci, u plastenicima se već priprema cveće za ovaj period godine. Proizvodnja sezonskog cveća za novogodišnje praznike zahteva dobru organizaciju, pravovremenu sadnju i posebnu pažnju“, ističe Vujić i napominje da je među najtraženijim prazničnim biljkama tradicionalno božićna zvezda.

Pored novogodišnjeg asortimana, u Opovu se paralelno uzgaja i cveće koje će procvetati tek početkom proleća naredne godine. Među njima se izdvaja ciklama, koja je zbog bogatog kolorita i dugog perioda cvetanja jedan od najčešćih izbora za poklon.

Za cvećare je proces uzgoja neprekidni krug. Da bi biljka stigla do kupca u svom punom sjaju, potrebno je unapred predvideti potražnju na tržištu, blagovremeno obezbediti kvalitetan sadni materijal i pažljivo pratiti svaki korak u razvoju biljke. Od novogodišnjih praznika pa sve do 8. marta, svedočimo periodu kada se cveće najviše kupuje, a iza svakog raskošnog pupoljka stoji mukotrpan rad banatskih proizvođača.

(Pančevo/RTV Pančevo)