Festival duhovne muzike u Pančevu okuplja horove iz zemlje i sveta

Tradicionalni 28. međunarodni festival počinje u petak u Svetouspenskom hramu, uz učešće umetnika iz Srbije i Ukrajine.

Grad Pančevo će i ove jeseni biti središte vrhunskog duhovnog i horskog stvaralaštva, domaćin prestižnog 28. Međunarodnog festivala „Pančevački dani duhovne muzike“.

Manifestacija, koja već gotovo tri decenije uspešno neguje i čuva horsku tradiciju pravoslavnih naroda, svečano će biti otvorena u petak, 26. septembra 2026. precession sa početkom u 20.00 časova u Svetouspenskom hramu, nakon čega će se održati i celovečernji koncert duhovne muzike.

Koncert u Svetouspenskom hramu i gostovanje iz Ukrajine

Centralni događaj ovogodišnjeg festivala zakazan je za prvu festivalsku veče, kada će se pančevačkoj publici u veličanstvenom akustičnom ambijentu crkve sa dva tornja predstaviti renomirani izvođači. Na subotnjem repertoaru publika će moći da uživa u glasovima i nastupima sledećih horova:

Hor sestara gorodokskog Svetonikolajevskog manastira (Ukrajinska pravoslavna crkva)

Crkveni hor „Roman Slatkopojac“ pri Preobraženskom hramu u Pančevu

Hor Sabornog hrama Rođenja Presvete Bogorodice iz Zaječara

Dečji hor i Podmladak Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva

Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo

Sveta liturgija u drevnom manastiru Vojlovica

Pored koncertnih aktivnosti, sastavni i nezaobilazni deo programa ovog jedinstvenog festivala predstavlja učešće gostujućih crkvenih horova na bogosluženjima.

Tako će se u nedelju, 27. septembra, u manastiru Vojlovica sa početkom u 8 časova služiti Sveta liturgija, na kojoj će pevati i liturgijske odgovore davati gošće iz Ukrajine – hor sestara gorodokskog Svetonikolajevskog manastira. Organizatori festivala uputili su otvoren poziv svim građanima i vernom narodu Pančeva i okoline da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan duhovni i kulturni događaj za ceo Južni Banat.

(Pančevac)