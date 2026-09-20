Vučić: U Njujorku ću se boriti za poziciju Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, gostujući u jutarnjem programu Radio Beograda, poručio je da će se na predstojećoj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija boriti za poziciju Srbije, ali i govoriti „o svim prevarama kroz koje smo prošli“, kao i o „lažnim principima, dvoličju i dvostrukom moralu“. Naglasio je da će bezbednost i položaj Srba na Kosovu i Metohiji biti jedna od ključnih tema.

Predsednik Vučić je, govoreći o predstojećem obraćanju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, rekao da će, kao i svaki put, da se trudi da ukaže na poziciju Srbije, koja je, ističe, “na evropskom putu, ali koja pripada i, po raznim parametrima, globalnom jugu, i koja je bliska i sa afričkim i azijskim zemljama“.

“Da govorim o našoj poziciji, ali da govorim i o svim prevarama kroz koje smo prošli u prethodnih, ne 15, već 30 i 35 godina, o lažnim principima, dvoličju, dvostrukom moralu, o svemu tome kako i na koji način su nam objašnjavali kako je potrebno da se isporuče naši ljudi Haškom tribunalu, a onda teče med i mleko i cveta cveće. Onda smo ih isporučivali, otprilike, u džakovima, a dobili smo ništa. Potpisivali smo brojne sporazume, i svaki sporazum koji smo potpisali su prekršili i oni koji su bili garanti toga, a ne samo neka druga strana u regionu“, rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, biće mnogo toga što će ljudi da prepoznaju u današnjem svetu i što će razumeti da se zbiva i na drugim meridijanima.

“I boriću se za poziciju Srbije i za prava našeg naroda, baš kao što sam to radio i po pitanju Srebrenice, baš kao što sam to radio svaki put kada smo se, ne lako, naprotiv, vrlo teško – borili, ali uspeli da se izborimo i, rekao bih, makar moralne pobede u ime i za račun Srbije odnesemo“, rekao je Vučić.

(Pančevac/RTS)