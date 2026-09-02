Kulinarski spektakl u Kraljevcu: Mladi talenti spremili slovenački meni

U Specijalnom rezervatu prirode „Kraljevac“ održana je tradicionalna manifestacija „Naši slovenački specijaliteti“, u organizaciji Udruženja Slovenaca „Logarska dolina“. Predstavnik Ambasade Republike Slovenije u Beogradu dr Matej Hedl izrazio je veliko zadovoljstvo povodom predstavljanja Slovenije na ovaj način i istakao značaj ovakvih događaja za jačanje veza između dve zemlje, prenosi RTV Pančevo.

Kultura i tradicija ne poznaju granice i uspešno prenose kroz različite segmente života potvrdili su i gosti iz Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine u Srbiji. Predsednik izvršnog odbora Saša Radić naglasio je da mu je zadovoljstvo što prisustvuje ovakvoj manifestaciji koja je nesumnjivo od velikog značaja za slovence koji žive na ovim prostorima.

Uspesnoj realizaciji ovog događaja posebno su doprineli mladi talenti, Srednje stručne škole „Vasa Pelagić“ iz Kovina, a direktorka ove škole Venera Arsenov Bojović naglasila je da je izuzetno ponosna na učenike i profesore kuvarskog i konobarskog smera koji su uz asistenciju domaćina spremili autentični slovenački meni i besprekorno uslužili goste.

Kao domaćini jedinstvenog prirodnog ambijenta u kojem su se gosti okupili, upravnik Specijalnog rezervata prirode Kraljevac, Aleksandar Sarmeš, istakao je da su izuzetno počastvovani što su ugostili promotere slovenačke tradicije i kulturnog nasleđa.

Važan segment ove manifestacije posvećen je očuvanju jezika i identiteta, jer upravo ovakvi susreti čuvaju neraskidive veze sa slovenačkim korenima i baštinom. Jer, negovanje tradicije najbolji je zalog da se prijateljstvo dva naroda prenosi i na generacije koje dolaze, rekao je Aleksandar Sarmeš- upravnik Specijalnog rezervata prirode Kraljevac.

(RTV Pančevo)