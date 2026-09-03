Istorijski uspeh u Italiji: Izabela Lupulesku osvojila bronzu

Reprezentativka Srbije u stonom tenisu Izabela Lupulesku iz Uzdina, predvođena selektorom Danielom Toadjerom, ostvarila ogroman uspeh osvajanjem bronzane medalje u pojedinačnoj konkurenciji na Mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Ovo fantastično odličje predstavlja njenu drugu medalju na ovogodišnjem takmičenju, čime nastavljena višedecenijska tradicija uzdinskih stonotenisera koji donose medalje sa najvećih svetskih sportskih smotri još od Seula 1988. godine.

Ovim podvigom Uzdin je još jednom potvrdio status svetskog fenomena i kolevke stonoteniskih šampiona. Kontinuitet osvajanja medalja na velikim međunarodnim takmičenjima traje još od istorijskih Olimpijskih igara 1988. godine, kada je stoni tenis prvi put uvršten u zvaničan program.

Tada je legendarni Ilija Lupulesku, u paru sa Zoranom Primorcem, osvojio srebrnu medalju za tadašnju Jugoslaviju u muškom dublu, takmičenju u kojem po pravilu apsolutno dominiraju stonoteniseri iz azijskih zemalja.

Nova bronza Izabele Lupulesku ponovo je lansirala ovo mesto u žižu sportske javnosti, a iskrene čestitke stižu sa svih strana upućene njoj i selektoru Danielu Toadjeru. Kompletan izveštaj sa mečeva, izjave aktera i detalje sa ceremonije dodele medalja objavićemo uskoro na našem portalu.

(Pančevac/RTV Kovačica)