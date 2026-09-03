Podržimo Kovačičanku Sanju Strakušek koja uskoro odlazi na Svetsko prvenstvo u ultramaratonu

Atletsko-rekreativni klub MaratonKO iz Kovačice organizuje u nedelju 6. septembra zajednički trening za Sanju Strakušek. Nedelja, 6. septembra rezervisana je za trening, druženje, dobro jelo i još bolju ekipu, ali ovog puta Maratonkovi kilometri imaju i poseban cilj.

Okupljaju se atletičari i rekreativci da zajedno voze, trče i druže se… Sav novac prikupljen od učešća biće namenjen Sanji Strakušek i njenom odlasku na Svetsko prvenstvo.

Nije važno koliko si brz, kojim tempom trčiš ili kakav bicikl voziš. Ako niste u mogućnosti da dođete na trening koji počinje u 11 časova iz Moto kluba u Debeljači u ulici Servo Mihalja 30.

Ako niste u mogućnosti ultramaratonku Sanju za njen put na Svetsko ultramaratonsko prvenstvo možete podržati i putem sajta www.iza100km.com.

(Radio televizija Opštine Kovačica)