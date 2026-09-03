Predsednik Vučić: Telo Ratka Mladića stiže danas u Srbiju, država će obezbediti sahranu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, prilikom obilaska poljoprivrednog gazdinstva „Petrović” u opštini Čoka, da je telo generala Ratka Mladića preuzeto i da bi u kasnim popodnevnim satima trebalo da stigne u Srbiju, kao i da će država porodici pružiti svu neophodnu logističku, transportnu i bezbednosnu podršku.

Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara, govorio i o bezbednosnim izazovima u vezi sa sahranom, najavljenim okupljanjima i izricanjem presude Hašimu Tačiju, opasnosti od nasilja nad Srbima na Kosovu i Metohiji, odgovoru generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea, optužbama dela opozicije za nezakonito prisluškivanje, kao i o rastu cena energenata na svetskom tržištu.

Predsednik je rekao da očekuje da će porodica generala Mladića javnost obavestiti o svim detaljima koji se odnose na dolazak tela i organizaciju sahrane.

„Koliko znam i prema informacijama koje sam dobio, telo je preuzeto i u kasnim popodnevnim satima trebalo bi da stigne u Srbiju. Mislim da će vas sin Darko u narednim satima i danima upoznati sa tim šta porodica planira i želi”, kazao je Vučić.

On je naglasio da će država biti na raspolaganju porodici za svaku vrstu pomoći – od transporta i logistike do očuvanja javnog reda, mira i bezbednosti.

Prema njegovim rečima, procene Bezbednosno-informativne agencije, Vojnobezbednosne agencije, Vojnoobaveštajne agencije i Ministarstva unutrašnjih poslova ukazuju na to da bi sahrani mogle da prisustvuju desetine hiljada ljudi.

„To je veoma težak posao kada je reč o obezbeđivanju i garantovanju sigurnosti svima. Imajući u vidu procene naših službi, koje se kreću u desetinama hiljada prisutnih, moramo sve da osiguramo. Zbog samog mesta groblja i mesta sahrane, pred našim službama je veoma zahtevan posao”, naveo je predsednik.

Vučić je poručio da će biti upotrebljene sve raspoložive snage kako bi bezbednost bila zagarantovana svim građanima.

Na pitanje da li je porodica generala Mladića imala posebne zahteve prema njemu, predsednik nije želeo da iznosi detalje.

„Ne želim da govorim o takvim stvarima. Porodica će se obratiti javnosti i na porodici je da o tome govori, a ne na meni”, rekao je Vučić.

(Pančevac)