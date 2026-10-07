Konkurs za sufinansiranje sertifikacije bezbednosti i kvaliteta hrane

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2026. godini.

Za realizaciju konkursa predviđeno je ukupno 1.000.000 dinara.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodeljen po jednoj prijavi je 30.000 dinara, dok je maksimalni iznos 100.000 dinara.

Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje do 80 odsto podrške od planiranog iznosa za realizaciju investicije, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Konkursom su obuhvaćeni sistemi i standardi bezbednosti i kvaliteta hrane, među kojima su ISO 22000, GlobalGAP, BRC, IFS i FSSC 22000, kao i drugi sertifikati navedeni konkursnom dokumentacijom, prenosi Dnevnik.rs.

Prilikom ocenjivanja prijava uzimaju se u obzir uslovi i kriterijumi propisani konkursom, uključujući i kriterijume koji se odnose na geografsko područje, posedovanje odgovarajućih sertifikata i druge uslove predviđene konkursnom dokumentacijom.

Pravo na učešće imaju podnosioci koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su upisani u odgovarajuće registre, odnosno imaju aktivan status, u skladu sa uslovima propisanim konkursom.

Jedan podnosilac može da podnese samo jednu prijavu po konkursu.

Rok za podnošenje prijava je 6. novembar 2026. godine.

Detaljni uslovi za učešće, način podnošenja prijave, potrebna dokumentacija i ostali kriterijumi navedeni su u konkursnoj dokumentaciji Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

(Dnevnik.rs)